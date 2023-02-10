Из библиотек Украины изъяли более 10 млн книг, написанных на русском

Об этом сообщили в министерстве культуры и информационной политики.

"Из украинских публичных библиотек до ноября 2022 года списали около 19 млн экземпляров книг. Из них более 10 млн на русском языке", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба министерства утвердила, что в настоящее время в публичных библиотеках Украины хранятся около 44% книг на русском языке, остальные из них написаны на украинском или языках стран ЕС.