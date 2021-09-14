Из белорусских учебников истории убрали упоминание о первом главе страны Шушкевиче и нобелевском лауреате Алексиевич

Об этом сообщает Радио Свобода.

Шушкевич и Алексиевич после выборов 2020 выступили с резкой критикой самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

В 11-м классе изучается история с конца 19-го века до начала 21-го века



Шушкевич в 1991 году подписал Беловежские соглашения, которые констатировали распад Советского Союза.

Алексиевич в начале 21-го века стала известной белорусской писательницей, получив за свои книги многие мировые премий.