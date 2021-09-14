Из белорусских учебников истории убрали упоминание о первом главе страны Шушкевиче и нобелевском лауреате Алексиевич
В новых учебниках по истории Беларуси для 11-го класса школ нет упоминания о первом руководителе страны Станиславе Шушкевиче и лауреате Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич
Об этом сообщает Радио Свобода.
Шушкевич и Алексиевич после выборов 2020 выступили с резкой критикой самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
В 11-м классе изучается история с конца 19-го века до начала 21-го века
Шушкевич в 1991 году подписал Беловежские соглашения, которые констатировали распад Советского Союза.
Алексиевич в начале 21-го века стала известной белорусской писательницей, получив за свои книги многие мировые премий.
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