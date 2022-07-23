Из Белгорода в Харьков ракета летит 30 секунд, а чтобы школьникам и студентам спуститься в укрытие, нужно 5 минут, - глава ОВА Синегубов

Об этом он сообщил на брифинге.

"Время полета ракеты из пригорода российского Белгорода составляет 30-40 секунд. То есть за 30 секунд мы должны всех детей спустить в укрытие. Мы проводили соответствующие тренировки, у нас уходило на это максимум 5 минут", - рассказал Олег Синегубов.

По словам главы ОВА, формат обучения в образовательных заведениях области в следующем учебном году будет зависеть от военной ситуации в регионе.

Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области почти 300 учебных заведений находятся на временно оккупированных территориях. Из 24 заведений высшего образования 21 имеют повреждения. 17 школ полностью разрушены и почти 200 – повреждены. В общей сложности 64 учебных заведения имеют укрытия, отвечающие требованиям безопасности.

Глава области пояснил, что в случае попадания ракеты здание может быть разрушено полностью - вплоть до подвального помещения. В частности, именно так произошло со зданием ХОГА, когда 1 марта в нее попала российская ракета "Искандер" и фактически разрушила 6 этажей железобетонного перекрытия.

"Поэтому решение по учебному процессу будем принимать ближе к началу учебного года, исключительно учитывая ту военную обстановку, которую будем иметь на то время. Но в то же время мы работаем над приведением в порядок всех имеющихся укрытий", - добавил он.

В субботу, 23 июля, российские оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова, пострадал по меньшей мере один человек.

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