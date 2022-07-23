Из Белгорода в Харьков ракета летит 30 секунд, а чтобы школьникам и студентам спуститься в укрытие, нужно 5 минут, - глава ОВА Синегубов
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за близкого расположения к российской границе ракета с территории РФ попадает по Харькову за 30 секунд. Из-за этого в области пока не приняли решение о начале учебного процесса
Об этом он сообщил на брифинге.
"Время полета ракеты из пригорода российского Белгорода составляет 30-40 секунд. То есть за 30 секунд мы должны всех детей спустить в укрытие. Мы проводили соответствующие тренировки, у нас уходило на это максимум 5 минут", - рассказал Олег Синегубов.
По словам главы ОВА, формат обучения в образовательных заведениях области в следующем учебном году будет зависеть от военной ситуации в регионе.
Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области почти 300 учебных заведений находятся на временно оккупированных территориях. Из 24 заведений высшего образования 21 имеют повреждения. 17 школ полностью разрушены и почти 200 – повреждены. В общей сложности 64 учебных заведения имеют укрытия, отвечающие требованиям безопасности.
Глава области пояснил, что в случае попадания ракеты здание может быть разрушено полностью - вплоть до подвального помещения. В частности, именно так произошло со зданием ХОГА, когда 1 марта в нее попала российская ракета "Искандер" и фактически разрушила 6 этажей железобетонного перекрытия.
"Поэтому решение по учебному процессу будем принимать ближе к началу учебного года, исключительно учитывая ту военную обстановку, которую будем иметь на то время. Но в то же время мы работаем над приведением в порядок всех имеющихся укрытий", - добавил он.
- В субботу, 23 июля, российские оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова, пострадал по меньшей мере один человек.
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