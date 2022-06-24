Об этом информирует в телеграм-канале "Сообщество железнодорожников Беларуси" .

"Сегодня в военной части 67878 (это 46-й арсенал ракет и боеприпасов) в населенном пункте Бронная Гора ведутся грузовые работы. Количество боеприпасов настолько велико, что погрузки самостоятельно организовать не могут и командируют военнослужащих из других подразделений в помощь.

После загрузки группы вагонов (по 6-10 единиц) отправляют на станции Минского железнодорожного узла и уже там их "прицепляют" к обычным грузовым поездам и отправляют по маршруту: Минск – Орша – стык. Червоное – Смоленск", - говорится в сообщении.

Центральное управление военных сообщений МО России и Беларуси арендовали 100 крытых вагонов под перевозку взрывчатых материалов – 1-й класс опасности.