Из Беларуси ожидаются ракетные и авиаудары, на Волынском и Полесском направлениях возможны провокации армейских подразделений, - Генштаб
На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси могут прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах и усилить разведку для уточнения позиций и характера деятельности украинских военных
Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ в Facebook по состоянию на 18:00 понедельника 27 июня.
Кроме того, с территории и воздушного пространства Беларуси ожидаются дальнейшие авиационные и ракетные удары.
На Северском направлении российские оккупанты продолжают пребывание в приграничных районах Брянской и Курской областей для сковывания действий украинской армии.
В Сумской области вблизи Покровки и Старикового захватчики вели минометные обстрелы, а в районах населенных пунктов Порозок и Верхняя Пожня применили реактивную артиллерию.
На Слобожанском направлении враг обороняет ранее занятые позиции и пытается не допустить выхода украинских военных на государственную границу на севере Харьковской области. Разведкой боем россияне пытаются обнаружить слабые места в украинской обороне.
На Харьковском направлении оккупанты для возвращения утраченных позиций пытались вести штурм в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имели, отошли.
Кроме того, ВСУ успешно отразили российские штурмы в направлении Довгаливки и Залимана.
"Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонных позициях деревянные макеты танков", - отмечает Генштаб ВСУ.
В Славянском направлении захватчики пытаются улучшить свое тактическое положение и создать условия для наступления на Барвенково и Славянск, продолжают обстрелы.
С целью захвата Мазановки россияне вели наступление из района населенного пункта Долгенькое, получили отпор от украинской армии и отступили с потерями.
На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия на попытках оцепить украинские подразделения в районе Лисичанска, пытается блокировать город с юга и юго-запада, пополняет личный состав, вооружение и военную технику.
На Краматорском направлении активных действий оккупантов не зафиксировано.
На Лисичанском направлении россияне били из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных Лисичанска, Верхнекаменки и Соледара.
В направлении Волчеяровка – Верхнекаменка захватчики вели частично успешное наступление и закреплялись южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, чтобы отвлечь ВСУ, оккупанты наступали на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имели, отошли.
На Бахмутском направлении россияне стреляют из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Берестово, Клиново, Бахмут, Вершина и Травневе. ВСУ успешно помешали враждебной попытке разведки боем в районе Берестового и наступления в направлении Медной Руды - Клиново. В обоих случаях россияне отступили.
На направлении Роты – Вершина враг имеет частичный успех, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях для сковывания украинских подразделений и недопущения их опрокидывания на другие направления россияне обстреливали из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Екатериновка, Червоное. Также оккупанты нанесли авиаудару вблизи Красногоровки.
ВСУ остановили наступление оккупантов в направлении Петровское - Шевченко, отбросив захватчиков.
На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.
"Не исключается ведение врагом штурмовых действий по отдельным направлениям с целью выхода на административные границы Херсонской области", - отмечает Генштаб.
Россияне удерживают два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр" в готовности к нанесению ударов по территории Украины.
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