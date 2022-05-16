Из Азовстали выехали 10 автобусов с защитниками комбината, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

Свидетельница на месте происшествий сообщила – из "Азовстали" выехали около 10 автобусов с украинскими защитниками, - информирует агентство.

В понедельник источник агентства Reuters увидел около десятка автобусов, очевидно, перевозивших украинских бойцов. Сколько человек было в салонах, установить не удалось. По оценкам экспертов, на территории огромного завода советских времен находятся около 600 бойцов, среди них десятки раненых", - пишет Reuters.

15 мая заместительница министра обороны Ганна Маляр сообщила, что Путин не соглашается на эвакуацию защитников металлургического комбината в Мариуполе.

16 мая экскомандир полка "Азов" Максим Жорин в эфире Еспресо заявил, что эвакуация раненых с Азовстали началась.

Перед этим оккупанты распостраняли фейк о том, что бойцы Азовстали "вышли с белым знаменем".

фейк о том, что бойцы Азовстали "вышли с белым знаменем". Петиция о спасениии защитников Мариуполя набрала свыше 1,5 миллиона подписей.

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