И с началом российско-украинской войны 2014 года Максим служит морским пехотинцем. Уже 8 лет военный — это его основная профессия, и он гордится ею. За время службы он выполнил множество боевых задач. Побывал на разных точках фронта. 24 февраля 2022 года Максим был под Мариуполем.

"Ночью, в 02:30, я сразу проснулся и понял, что началось. Это было совсем другое, когда над головой летает вражеская авиация, бомбят. Началась другая война. Несмотря на все, Максим и его собратья были готовы к бою", - рассказывает он.

По словам морпеха, задача была держаться до последнего.

Когда мы уже были не в состоянии сдерживать противника на позициях у Мариуполя, мы отходили и занимали окраины города и продолжали оборону. Улица за улицей нас давили, это было трудно. В каждой роте оставалось по 15-20 человек, но мы держались. была оборона завода Ильича, а после завода часть людей пошла на прорыв, мы решили объединиться с полком "Азов" и продолжать борьбу за город. На нас наступала регулярная армия РФ, они были в российской форме с белыми повязками. Идентифицировать их было легко. Каждые 7 минут на нас сбрасывали что-то, это были ракеты или авиационные бомбы. Раз в сутки был массированный авианалет, прилетали бомбардировщики и сбрасывали на нас тяжелые бомбы типа ФАБ-3000", - говорит Максим.





Недели превратились в месяцы обороны. Враг доминировал в количестве оснащения и личном составе, но украинские военные все равно системно давали отпор и удерживали строй.

"Вера в правое дело и то, что мы на своей земле было главным. Мы ни к кому не приходили, пришли к нам. Мы выполняли свой долг", - убеждает морпех 36-й ОБРМП.



Еще одним подвигом стала боевая и гуманитарная поддержка украинских военных с воздуха.



"Подвозили подкрепление, Starlink, боекомплекты и забирали тяжелых раненых собратьев. Но, к сожалению, два вертолета были сбиты, ребята погибли и после этого связь с "большой землей" исчезла. Пилоты понимали все риски, они были настоящими героями, которые возвращались назад и это большой подвиг.Кстати, о том, чтобы сдаваться в плен у нас вообще не шла речь. Мы готовы были бороться до последнего, но получили приказ от командования прекратить оборону Мариуполя для сохранения здоровья и жизни и выйти в российские войска, чтобы сдаться в плен.Но мы не сдавались.Мы выходили из Азовстали с оружием в руках, потом мы его сдавали, но оружие не оставили. Не поднимали руки в гору, такого не было.Не поднимали белых флагов, то есть мы не сдались, мы выполнили приказ", - поведал Максим.



Выходя к врагу, защитники Мариуполя понимали, что их может ожидать в плену.



"Мы думали о том, что будет дальше. Готовили себя к физическому влиянию. Мы понимали, что-то будет. Общались только с теми ребятами, кто был рядом. О плену не буду много рассказывать, скажу только так — было очень тяжело морально и физически. Когда-то мы об этом расскажем, но не сейчас.Самый радостный момент плена, когда мы вернулись в Украину. Была эйфория, мы рыдали. Я плохо ходил, у меня были проблемы с ногами. Когда меня вел мой собрат, мы увидели надпись "Вас поздравляет Украина" и не могли сдержать слезы, обнимали друг друга. Когда перешли границу, нас встретили наши люди, оказали первую медицинскую помощь, накормили, дали сигареты. Нам дали горячие бутерброды, но они уже были холодные (смеется, - Ред.), но очень вкусные", - рассказал защитник Мариуполя.

Мысли о семье поддерживали Максима как на Азовстали, так и в плену.



"Я постоянно думал о своей семье. Как они без меня? Если я не вернусь? Молился Богу: "Дай Бог, чтобы это скорее закончилось", - говорит он.



Сейчас военный восстанавливает свою физическую форму, потому что останавливаться в борьбе за Украину Максим не собирается:



"Я очень хотел бы поблагодарить людей, которые нас встретили. Я никогда не забуду девушек из скорой помощи, которые меня накормили и перевязали. Дали телефон, чтобы я пообщался с женной. Это были, пожалуй, лучшие моменты моей жизни. Спасибо всем врачам и украинскому народу, который нас поддерживает. Слава Украине!"