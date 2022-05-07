Из Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых, - Верещук

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Telegram.

"Все женщины, дети и пожилые люди с Азовстали эвакуированы", - написала она.

Верещук отметила, что таким образом выполнен приказ президента Владимира Зеленского.

"Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - сообщила вице-премьер.

30 апреля оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских .

1 мая 2022 года при содействии Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста с территории осажденного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" удалось вывезти 100 гражданских лиц.

3 мая в Запорожье прибыли эвакуированные с Азовстали люди.

6 мая глава ОП Андрей Ермак заявил, что с завода "Азовсталь" удалось вывезти почти 500 человек .

6 мая из Азовстали удалось вытащить 50 женщин, детей и пожилых людей.