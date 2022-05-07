Из Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых, - Верещук
С заблокированного российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Telegram.
"Все женщины, дети и пожилые люди с Азовстали эвакуированы", - написала она.
Верещук отметила, что таким образом выполнен приказ президента Владимира Зеленского.
"Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - сообщила вице-премьер.
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