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Обновлено

Из Азовстали эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Их должны обменять

17 мая, 2022 вторник
00:17
война с Россией

16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя из заблокированного завода "Азовсталь"

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Совместно Главное управление Минобороны, Национальная гвардия и Пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя. 16 мая из Азовстали в медучреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 - в Оленивку. Для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена. В отношении защитников, которые еще остаются на территории Азовстали, проводятся мероприятия по спасению", - отметила Анна Маляр.

В Генштабе ВСУ также сообщили об операции по эвакуации героев обороны Мариуполя:

"Высшим военным командованием был отдан приказ командирам находящихся на Азовстали подразделений сохранить жизнь личного состава. Продолжается операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины".

"Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя, - говорится в сообщении. - Удерживая позиции на "Азовстали", они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20000 личного состава) на другие направления.

"Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров.

Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира - сохранить жизнь защитников Мариуполя.

Мы будем бороться за вас на всех фронтах так же преданно, как вы защищаете государство!", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

О спасении защитников Азовстали сообщил в вечернем обращении и президент Украины:

"Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, - мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Среди них тяжело ранены, им оказывается помощь. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми.Это наш принцип.Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек.Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками.Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности.И времени.Сохраняем максимальную дипломатическую активность и на других направлениях в интересах Украины", – сказал президент.

  • Отметим, о начале эвакуации сначала сообщили журналисты. По их данным из Азовстали выехали 10 автобусов, в которых преимущественно находились раненые защитники Мариуполя.
  • 15 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что Путин не соглашается на эвакуацию защитников металлургического комбината в Мариуполе.
  • 16 мая экскомандир полка "Азов" Максим Жорин в эфире Эспрессо заявил , что эвакуация раненых из Азовстали началась.
  • Перед тем оккупанты распространяли фейк , якобы бойцы Азовстали "вышли с белым флагом".
  • Петиция по спасению защитников Мариуполя набрала более 1,5 миллиона подписей.

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