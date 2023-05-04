Из Авдеевки в ближайшее время будет эвакуировано все гражданское население, - Телятицкий
Из Авдеевки вскоре попытаются эвакуировать все гражданское население, притом что из Марьинки еще в начале года вывезли всех жителей города
Об этом заявил начальник объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий в эфире телемарафона "Единые новости".
"В Авдеевке до сих пор остается мирное население, но мероприятия по эвакуации проводятся. Там его осталось очень мало и, скорее всего, в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население", - сообщил Телятицкий.
Также он добавил, что из Марьинки еще в начале года эвакуировали все гражданское население.
Только за сутки оккупационные войска потеряли убитыми и ранеными около двух рот своих солдат на Таврическом направлении. Россияне прибегают к так называемым "мясным штурмам", когда начинают атаковать без огневой поддержки тяжелой техники.
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