Из Авдеевки в ближайшее время будет эвакуировано все гражданское население, - Телятицкий

Об этом заявил начальник объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий в эфире телемарафона "Единые новости".

"В Авдеевке до сих пор остается мирное население, но мероприятия по эвакуации проводятся. Там его осталось очень мало и, скорее всего, в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население", - сообщил Телятицкий.

Также он добавил, что из Марьинки еще в начале года эвакуировали все гражданское население.

Только за сутки оккупационные войска потеряли убитыми и ранеными около двух рот своих солдат на Таврическом направлении. Россияне прибегают к так называемым "мясным штурмам", когда начинают атаковать без огневой поддержки тяжелой техники.