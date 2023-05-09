Из Авдеевки из-за постоянных обстрелов невозможно вывезти мусор, - Барабаш о ситуации в городе
Из прифронтовой Авдеевки Донецкой области невозможно вывезти мусор из-за обстрелов, доступ к воде несложный – ее качают из скважин
Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
"Есть угрозы загрязнения мусором, они и в мирное время были в любой громаде, сейчас риски в прифронтовых громадах намного больше. Нет возможности вывозить мусор - мы неоднократно пытались это делать, каждый раз это завершалось тем, что мусоровоз попадал под обстрелы. Некоторые вещи планируем, как подручным способом с этим бороться, но как будет - так будет. Мы в этой конкретно ситуации просто как статисты", - сказал он.
По словам Барабаша, доступ к воде несложный – воду качают из скважин.
"Люди набирают. Есть таблетки, которые обеззараживают и фильтруют воду. Даем людям инструкции, как ими пользоваться. Люди не пьют сырую воду, кипятят, но ее однозначно нужно обрабатывать. Волонтеры привозят эти таблетки в достаточном количестве, с ними проблем нет. Также пытаемся завозить бутилированную воду, волонтеры также помогают в этом", - подытожил глава ВГА.
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