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Из Авдеевки эвакуировали еще 13 жителей

17 октября, 2023 вторник
18:13
Война с Россией

Во вторник, 17 октября, спасатели эвакуировали еще 13 гражданских из прифронтовой Авдеевки Донецкой области, где в последние недели оккупанты начали масштабное наступление и пытаются окружить город

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Спасатели Донбасса эвакуировали 13 жителей прифронтовой Авдеевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе до сих пор остаются гражданские жители, которые не решились покинуть родные дома.

"Ежедневно армия России уничтожает Авдеевку, обстреливая мирных граждан из артиллерии и активно используя авиацию. Наши спасатели, несмотря на угрозу собственной жизни, помогают населению во время эвакуации", - написали в ГСЧС.

Что известно о российском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и теперь оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что российские террористы бросили до 2 тысяч личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки. Он также отметил, что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, предпринимает безуспешные штурмовые действия.

12 октября эксперты ISW отметили, что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

На следующий день стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 кв. км территории по разным направлениям возле Авдеевки. Оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что войска РФ готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались, что попытки РФ атаковать Авдеевку провалились – их наступление может превратиться в "битье о бетонную стену". А Силы обороны за сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Впоследствии стало известно, что российские кафиры установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время, уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.

15 октября аналитики ISW рассказали, что российские войска сталкиваются с рядом серьезных проблем во время наступления на Авдеевку. В частности, речь идет об оборонных укреплениях украинских военных и проблемах с медицинским обеспечением в самой армии РФ. А издание The Economist написало, что независимо от того, удастся российским войскам захватить Авдеевку на Донетчине или нет, это все еще будет иметь негативное влияние на длительное украинское контрнаступление на юге.

16 октября американский ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились, у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул, что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки окружить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных пределах.

Кроме того, сообщалось, что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине.

Общество
Украина
Донетчина
Авдеевка
ДСНС
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