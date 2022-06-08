Об этом сообщило посольство Украины в Аргентине в фейсбуке .

"Пятый груз гуманитарной помощи для Украины прибыл 1 июня 2022 в аэропорт Варшавы и впоследствии будет отправлен Государственным агентством стратегических резервов Польши в Украину по месту назначения", - отметили в ведомстве.

Доставить груз помогли Аргентинское агентство международного сотрудничества и гуманитарной помощи - "Белые Шлемы", местные компании и организации, а также предприниматель и пилот Энрике Пинейро, в очередной раз осуществивший трансатлантическую перевозку.

"Из общего объема в 45 тонн аргентинской гуманитарной помощи для Украины, отправленной с марта 2022 года, пятый груз состоит из почти 11 тонн разнообразных продуктов питания, в том числе рыбных консервов, фасованной фасоли, нута и тому подобное, и будет распределен в Украине среди населения регионов , наиболее пострадавших от жестокой и сокрушительной вооруженной агрессии России против Украинского государства", - подчеркнули в посольстве.

13 апреля на фоне полномасштабной войны против Украины Аргентина перестала поставлять литий в РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb