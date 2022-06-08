Из Аргентины в Польшу прибыл пятый гуманитарый груз для Украины
Из Аргентины в Варшаву 1 июня прибыло 11 тонн гуманитарного груза в Украину, который затем отправят к месту назначения
Об этом сообщило посольство Украины в Аргентине в фейсбуке .
"Пятый груз гуманитарной помощи для Украины прибыл 1 июня 2022 в аэропорт Варшавы и впоследствии будет отправлен Государственным агентством стратегических резервов Польши в Украину по месту назначения", - отметили в ведомстве.
Доставить груз помогли Аргентинское агентство международного сотрудничества и гуманитарной помощи - "Белые Шлемы", местные компании и организации, а также предприниматель и пилот Энрике Пинейро, в очередной раз осуществивший трансатлантическую перевозку.
"Из общего объема в 45 тонн аргентинской гуманитарной помощи для Украины, отправленной с марта 2022 года, пятый груз состоит из почти 11 тонн разнообразных продуктов питания, в том числе рыбных консервов, фасованной фасоли, нута и тому подобное, и будет распределен в Украине среди населения регионов , наиболее пострадавших от жестокой и сокрушительной вооруженной агрессии России против Украинского государства", - подчеркнули в посольстве.
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