Из App Store удалили приложение российского Альфа-Банка, - Федоров

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров .



"Вслед за Сбербанком из App Store удалили приложение Альфа-банка", - написал он.

Напомним, Netflix убрал свое приложение из магазинов App Store и Google Play в России.

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