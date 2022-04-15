Из App Store удалили приложение российского Альфа-Банка, - Федоров
Apple удалил из App Store приложение российского Альфа-Банка
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров .
"Вслед за Сбербанком из App Store удалили приложение Альфа-банка", - написал он.
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