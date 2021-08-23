Из Афганистана эвакуировали еще 79 украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина.



Среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей. Всего на борту 103 человека.

Ранее Украина предложила свою помощь в переселении афганцев из группы риска. Она сделала такое предложение совместно с группой других стран.

Первым бортом в ночь с 15 на 16 августа Украине удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Впоследствии, 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 августа отправят рейс из Украины в Афганистан для эвакуации граждан .

21 августа 2021 года из аэропорта Кабула вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Рейс забрал из страны 83 человека. Среди них 31 украинский гражданин.

23 августа третий борт Украины покинул аэропорт Кабула и вывез из захваченной исламистами страны более 100 украинцев