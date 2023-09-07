Из аэропорта временно оккупированного Симферополя вылетел иранский транспортный самолет, - СМИ
Из аэропорта Симферополя, закрытого с начала полномасштабного вторжения РФ, вылетел иранский транспортный самолет
Об этом сообщают Крым.Реалии, со ссылкой на данные сервиса авиаперелетов Flightradar24.
Транспортный самолет IL-76TD с позывным EPPUS вылетел из Крыма в 17:09. В настоящее время борт уже залетел на территорию России. По данным этого же сервиса, данный самолет 4 сентября из Тегерана отправился в Москву.
Отметим, что аэропорт Симферополя закрыт для гражданских авиаперелетов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Напомним, в ночь на 7 сентября российская армия пыталась атаковать беспилотниками Сумщину и Одесчину. Силы ПВО уничтожили в небе над Украиной 25 "шахедов" из 33-х. Согласно данным Воздушных Сил ВСУ, их запускали с северного, юго-восточного и южного направлений. То есть не исключено, что с территории Крыма. А самолет как раз мог доставлять дроны для окупантов.
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