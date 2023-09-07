Из аэропорта временно оккупированного Симферополя вылетел иранский транспортный самолет, - СМИ

Об этом сообщают Крым.Реалии, со ссылкой на данные сервиса авиаперелетов Flightradar24.

Транспортный самолет IL-76TD с позывным EPPUS вылетел из Крыма в 17:09. В настоящее время борт уже залетел на территорию России. По данным этого же сервиса, данный самолет 4 сентября из Тегерана отправился в Москву.

Отметим, что аэропорт Симферополя закрыт для гражданских авиаперелетов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.