"Из 30 человек осталось 11, наша арта х**рит по нам, а по спискам я в Москве": оккупант пожаловался на потери и невыплату денег

Перехват разговора оккупанта обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"У нас из 30 человек осталось 11, так что я тебе говорю: то, что вам говорят по телевизору – сплошная ложь. Деньги мне тоже не платят, Танька сказала, что должна была зарплата с боевыми прийти, я за 2 месяца получил 80 тысяч (48 348 гривен), а должен был 400 тыс (241 742 гривен)", - жалуется оккупант.

Кроме того, захватчик посетовал, что по документам он находится в Москве.

"Я по спискам вообще в Москве, стрелок в Ямпольском полку, а я езжу в коробке, бл**ь", - сказал оккупант.

Также россиянин рассказал о недоначислении боевых выплат на фоне выплат зарплат тем российским военным, которые сбежали с фронта.

"Наши сбежали, они уже месяц дома и им по 80 тыс. зарплата приходит. Ты представь, если народ сбежал, а там воевать уже некому", - сказал захватчик.

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Кроме того, оккупант пожаловался, что его подразделение обстреливала российская же артиллерия.

"Нас е**шат даже свои. Арта х**рит прямо, бывает, по нам", - сказал россиянин.

9 августа ГУР опубликовал перехват, в котором говорится, что россияне расстреливают своих солдат, когда те бегут с фронта, а заявляют о них как о пропавших без вести.

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