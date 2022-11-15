Из 17-метровой надписи "Верю в ВСУ" из металла Азовстали сделали последнюю партию браслетов
В Украине снова можно заказать браслеты "Символ несокрушимости. Азовсталь" – их изготовили из букв "Верю в ВСУ", которые до начала ноября стояли в центе Киева
Об этом сообщает Минцифры.
"Если не успели заказать браслет "Символ несокрушимости. Азовсталь", хорошие новости — они снова в продаже. Это последний тираж, его произвели из 17-метровых букв "ВЕРЮ В ВСУ". Так организаторы проекта хотят разделить среди тысяч людей веру в Вооруженные Силы Украины", – говорится в сообщении.
17-метровая надпись "Верю в ВСУ", которую установили возле самой высокой монументальной скульптуры Европы - Родины-Матери, также сделаны из металла последней партии "Азовстали".
Стоимость браслета - 1500 грн. Прибыль от продаж пойдет на формирование Флота морских дронов, который оградит акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет.
- В октябре министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал , что средства, полученные за предпоследнюю партию браслетов, пойдут на закупку беспилотников.
- 11 ноября Владимир Зеленский объявил о сборе на флот морских дронов на фандрейзинговой платформе UNITED24.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.15Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное