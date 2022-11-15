Об этом сообщает Минцифры.

"Если не успели заказать браслет "Символ несокрушимости. Азовсталь", хорошие новости — они снова в продаже. Это последний тираж, его произвели из 17-метровых букв "ВЕРЮ В ВСУ". Так организаторы проекта хотят разделить среди тысяч людей веру в Вооруженные Силы Украины", – говорится в сообщении.

17-метровая надпись "Верю в ВСУ", которую установили возле самой высокой монументальной скульптуры Европы - Родины-Матери, также сделаны из металла последней партии "Азовстали".

Стоимость браслета - 1500 грн. Прибыль от продаж пойдет на формирование Флота морских дронов, который оградит акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет.

В октябре министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал , что средства, полученные за предпоследнюю партию браслетов, пойдут на закупку беспилотников.

11 ноября Владимир Зеленский объявил о сборе на флот морских дронов на фандрейзинговой платформе UNITED24.

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