Из 14 гуманитарных коридоров 12 марта сработало 9, – Верещук
Сегодня, 12 марта, Украина в целом планировала открыть 14 гуманитарных коридоров в "горячие точки", которыми эвакуировали людей и доставляли гуманитарную помощь. Однако не все из них смогли заработать.
Об этом сообщила в своем обращении вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
"По итогам открытых гуманитарных коридоров, а их было всего 14, сегодня сработало 9", – сказала она.
Как уточнила Верещук, в Сумах удалось помочь около 8 тысяч человек.
На Полтавщине благодаря гуманитарному коридору выехали около 3 тысяч человек.
В Энергодаре Запорожской области коридор не сработал. Колонна гуманитарного груза остановилась на блокпосте в Васильевке, и российские кафиры не пропустили ее дальше, несмотря на предварительные договоренности. Следовательно, колонна осталась ночевать и должна выехать к месту назначения утром.
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В Киевской области гуманитарные маршруты заработали только частично. Да, не удалось вывезти людей из Ворзеля и Ирпеня. Также не сработал гуманитарный коридор Козаровичи – Киев. Из Бородянки не смогли эвакуировать людей, поскольку там продолжались обстрелы.
Однако из Бучи смогло уехать почти тысяча человек, из Гостомеля вывезли 600 граждан, а из Немишаева – 1264 человека.
- Напомним, 12 марта, эвакуация из Ахтырки Сумской области не была начата из-за российских обстрелов.
- 12 марта 2022 года украинская сторона открыла более десяти гуманитарных коридоров в горячие точки.
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