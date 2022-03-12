Из 14 гуманитарных коридоров 12 марта сработало 9, – Верещук

Об этом сообщила в своем обращении вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

"По итогам открытых гуманитарных коридоров, а их было всего 14, сегодня сработало 9", – сказала она.

Как уточнила Верещук, в Сумах удалось помочь около 8 тысяч человек.

На Полтавщине благодаря гуманитарному коридору выехали около 3 тысяч человек.

В Энергодаре Запорожской области коридор не сработал. Колонна гуманитарного груза остановилась на блокпосте в Васильевке, и российские кафиры не пропустили ее дальше, несмотря на предварительные договоренности. Следовательно, колонна осталась ночевать и должна выехать к месту назначения утром.

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В Киевской области гуманитарные маршруты заработали только частично. Да, не удалось вывезти людей из Ворзеля и Ирпеня. Также не сработал гуманитарный коридор Козаровичи – Киев. Из Бородянки не смогли эвакуировать людей, поскольку там продолжались обстрелы.

Однако из Бучи смогло уехать почти тысяча человек, из Гостомеля вывезли 600 граждан, а из Немишаева – 1264 человека.

Напомним, 12 марта, эвакуация из Ахтырки Сумской области не была начата из-за российских обстрелов.

12 марта 2022 года украинская сторона открыла более десяти гуманитарных коридоров в горячие точки.

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