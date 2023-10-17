Из 12 прифронтовых населенных пунктов эвакуировали всех детей, - МВД
На вторник, 17 октября, полицейским удалось эвакуировать всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
В частности, полиции удалось спасти 345 детей вместе с их родными во время очередного этапа обязательной эвакуации на Донетчине.
По словам главы МВД, ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах Зализное, Нью-Йорк и Пивничное Бахмутского района.
Кроме того, всех детей эвакуировали в Ямполе, Торском, Заречном, Ореховатке, Никаноровке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском, Рай-Александровке Краматорского района.
- В тот же день спасатели эвакуировали еще 13 гражданских из прифронтовой Авдеевки Донецкой области, где в последние недели оккупанты начали масштабное наступление и пытаются окружить город.
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