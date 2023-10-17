Из 12 прифронтовых населенных пунктов эвакуировали всех детей, - МВД

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В частности, полиции удалось спасти 345 детей вместе с их родными во время очередного этапа обязательной эвакуации на Донетчине.

По словам главы МВД, ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах Зализное, Нью-Йорк и Пивничное Бахмутского района.

Кроме того, всех детей эвакуировали в Ямполе, Торском, Заречном, Ореховатке, Никаноровке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском, Рай-Александровке Краматорского района.