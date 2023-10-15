Из 100 окупантов живыми возвращаются 10-20: Шевцов о "мясных штурмах" на Купянском направлении

Об этом рассказал начальник прессслужбы штурмовой бригады "Стальная граница" подполковник Иван Шевцов в эфире телеканала "Еспресо".

"На Купянском и Лиманском направлениях российские военные применяют так называемые "мясные штурмы". Это направление группы от 50 до 100 военнослужащих прямо на мясо. То есть из 100 окупантов живыми возвращаются 10-20", - отметил Шевцов.

По его словам, на Купянско-Лиманском направлении у врага нет никаких успехов.

"Там увеличилось количество авиаобстрелов, но успехов кафиры не имеют. У нас было время хорошо подготовиться, создать хорошие минные заграждения, противотанковые рвы. Сейчас на этом направлении войска Сил обороны, в том числе и подразделения Государственной пограничной службы крепко держат оборону", - сообщил руководитель прессслужбы штурмовой бригады "Стальная граница".

Контингент, который воюет на этом направлении, довольно разный, говорит Шевцов.

"Враг сплотил достаточно большой и разнообразный контингент. Против нас воюет первая танковая армия, 25 армия РФ. Также присутствуют подразделения Шторм z". Также присутствуют мобилизованные военнослужащие ЛНР и ДНР. То есть заряженные военнослужащие, а есть обычные мобилизованные, в которых оружие советского образца. Буквально вчера подразделение «Стальная граница» уничтожило советскую автоматическую пушку 40-х гг. То есть они уже используют даже какие-то музейные экспонаты на нашем участке», - добавил Иван Шевцов.