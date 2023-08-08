Июльский импорт Китая из России упал впервые с февраля 2021 года

Об этом сообщило агентство Reuters.

В прошлом месяце китайский импорт из России сократился на 8% до $9,2 млрд по сравнению с предыдущим годом, в отличие от роста на 15,7% в июне, согласно расчетам Reuters, основанным на данных Главного таможенного управления. Китай покупает российскую нефть, уголь и некоторые металлы по сниженным ценам.

Также отмечается, что в прошлом месяце общий импорт Китая сократился на 12,4% из-за ослабления внутреннего спроса, что значительно превысило ожидания аналитиков, прогнозировавших падение на 5,0%.

Экспорт в Россию в июле увеличился на 52% до $10,28 млрд, что значительно медленнее роста на 90,9%, зафиксированное в июне. Отмечается, что хотя экспорт Китая в Россию держался относительно неплохо по сравнению со снижением спроса в других странах, он составлял небольшую долю общего экспорта – всего 3% в январе-июле.

Стоимость двусторонней торговли между двумя странами упала до $19,49 млрд в июле с $20,83 млрд в июне, что стало самым высоким показателем с начала войны в Украине.

Китайская таможенная служба не обнародовала данные, которые дают разбивку импорта по странам и товарам.

Поскольку война в Украине затягивается, министр иностранных дел Китая Ван I заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову в телефонном разговоре в понедельник, что Китай будет придерживаться независимой и беспристрастной позиции по отношению к Украине, поскольку он стремится найти политическое урегулирование этого вопроса.