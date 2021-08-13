Июль стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений - Национальное управление океанических и атмосферных исследований США

Об этом заявил Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, передает NBC News.



Согласно данным, опубликованным в пятницу, 13 августа, Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.



"В этом случае первое место - это худшее место", - сказал администратор Национального управления океанических и атмосферных исследований Год Спинрад.



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"Май, как правило, является самым теплым в мире месяцем в году, но июль 2021 года превзошел себя как самый жаркий июль и месяц, когда-либо зарегистрированный", - поделился метеоролог.



Средняя температура суши и поверхности океана во всем мире была на 1,67 градуса по Фаренгейту выше среднего значения для 20-го века, составила 60,4 градуса, (16 градусов Цельсия).