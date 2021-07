Июль идет с дождями и теплом, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

Июль дебютирует в Украине дождями, грозами и красивой температурой воздуха, + 26 ° C ... + 32 ° C.

"1 июля в Украине во время ливней и гроз возможные шквалистое усиление ветра и град. Локально ", - отметила синоптик.

Высокими завтра ожидается градуса на Юге и Востоке Украины, + 29 ° C ... + 33 ° C, а самым низким - на Западе, + 24 ° C ... + 29 ° C.

В большинстве областей в четверг предполагается + 26 ° C ... + 30 ° C.

В Киеве июле начнется периодическими ливнями с грозой, местами градом и шквалистым усилением ветра - осторожно.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью + 17 ° C ... + 20 ° C, завтра днем 27 ° C ... + 29 ° C.

"Июль идет с дождями и теплом", - отметила госпожа Диденко.





