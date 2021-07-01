Июль дебютирует ливнями, - Наталья Диденко предупредила о грозах и граде

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"Завтра, 2 июля, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозах возможны сильные ливни, град и шквалы", - отметила синоптик.

Температура воздуха будет низкой в западных областях, +22°C...+27°C, самой высокой - на Востоке, юго-востоке и в Днипре с районами, +27°C...+32°C.

В общем - 25-30 градусов выше нуля.

В дневные часы в центре и на юге будет солнце.

"В Киеве в пятницу - традиционные пробки, послерабочее посиделки, кратковременные грозовые дожди, возможен град", - отметила Диденко.

В течение дня 2 июля около +28°C.

В ближайшие дни в Украине - периодические дожди, грозы, +25°C...+32°C. А в Карпатах - +14°C...+17°C.

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