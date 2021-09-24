Ивасюка повесили уже мертвым, - экс-заместитель генпрокурора Голомша раскрыл детали смерти композитора

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

По его словам, возобновленное через много лет следствие установило, что на самом деле Ивасюка повесили уже мертвым.

"Мы установили, что он был повешен мертвым. Даже фальсификация доказательств лечения была достаточно паскудной. Симптоматика была одна - лекарства другие", - отметил Голомша.

Справка: Владимир Ивасюк украинский музыкант, композитор, автор хитов украинской поп-музыки 1960-70-х годов.

Как известно, Ивасюк исчез 24 апреля 1979 года. 18 мая 1979 года в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова композитора нашли мертвым. Тогда следствие выдвинуло версию самоубийства вследствие психического расстройства, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления через два месяца - 18 июля того же года.

Напомним, ранее Голомша заявил , что лидера Народного руха Вячеслава Черновола убили, он не погиб в результате ДТП.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb