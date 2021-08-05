Ивано-Франковский центр "Голоса" вышел из партии в полном составе

Об этом говорится в заявлении организации на Facebook.



Там обвинили лидера партии Киру Рудик в узурпации власти.



"Имея понимание того, что мы не есть, не были и не будем марионетками в чьих-то руках, Ивано-Франковский городской центр в полном составе принял решение о выходе из партии", - заявили в организации.



В организации считают, что "руководство партии проигнорировало эти принципы и идеи"



"Это не означает, что мы прекращаем свою работу. Каждый из нас будет делать все возможное для развития и процветания нашего города, края и Украины", - подытожили партийцы.

Семь народных депутатов фракции "Голос" вышли из партии .

Глава Ивано-Франковского отделения партии "Голос" Владимир Тищенко объявил о выходе из партии .