Ивано-Франковский центр "Голоса" вышел из партии в полном составе
Весь Ивано-Франковский городской центр заявил о выходе из партии "Голос"
Об этом говорится в заявлении организации на Facebook.
Там обвинили лидера партии Киру Рудик в узурпации власти.
"Имея понимание того, что мы не есть, не были и не будем марионетками в чьих-то руках, Ивано-Франковский городской центр в полном составе принял решение о выходе из партии", - заявили в организации.
В организации считают, что "руководство партии проигнорировало эти принципы и идеи"
"Это не означает, что мы прекращаем свою работу. Каждый из нас будет делать все возможное для развития и процветания нашего города, края и Украины", - подытожили партийцы.
- Семь народных депутатов фракции "Голос" вышли из партии .
- Глава Ивано-Франковского отделения партии "Голос" Владимир Тищенко объявил о выходе из партии .
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