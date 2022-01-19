Ивано-Франковская область приблизилась к введению "красной" зоны карантина, - Ляшко

Об этом он сказал в комментарии "Бабелю".



"Темпы заболеваемости постепенно растут. За последнюю неделю увеличилось количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 и начинают расти госпитализации", - рассказал Ляшко.



По его словам, Ивано-Франковская область – ближайшая к введению "красной" зоны карантина.



Министр добавил, что кроме нее в "оранжевом" уровне эпиднебезопасности – Львовская, Ровенская, Черновицкая и Сумская области.



Ляшко подчеркнул, что "Омикрон", в отличие от других штаммов коронавируса, имеет более короткий инкубационный период - от 2 до 5 дней.



Кроме этого, новый штамм передается в 7 раз быстрее, чем "Дельта", а человек, заболевший "Омикроном", может быть заразен уже в первые сутки после инфицирования. Также "Омикроном" стали чаще болеть дети.

Напомним, по состоянию на 19 января случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в девяти регионах Украины.