Ивано-Франковская область приблизилась к введению "красной" зоны карантина, - Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что самой близкой к введению "красной" зоны карантина является Ивано-Франковская область
Об этом он сказал в комментарии "Бабелю".
"Темпы заболеваемости постепенно растут. За последнюю неделю увеличилось количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 и начинают расти госпитализации", - рассказал Ляшко.
По его словам, Ивано-Франковская область – ближайшая к введению "красной" зоны карантина.
Министр добавил, что кроме нее в "оранжевом" уровне эпиднебезопасности – Львовская, Ровенская, Черновицкая и Сумская области.
Ляшко подчеркнул, что "Омикрон", в отличие от других штаммов коронавируса, имеет более короткий инкубационный период - от 2 до 5 дней.
Кроме этого, новый штамм передается в 7 раз быстрее, чем "Дельта", а человек, заболевший "Омикроном", может быть заразен уже в первые сутки после инфицирования. Также "Омикроном" стали чаще болеть дети.
- Напомним, по состоянию на 19 января случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в девяти регионах Украины.
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