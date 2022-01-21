Ивано-Франковская область перейдет в "красную" зону карантина с 24 января
С 24 января Ивано-Франковская область перейдет в "красную" карантинную зону. В настоящее время она находится в "оранжевой"
Об этом сообщил министр КМУ Олег Немчинов в Telegram.
Он отметил, что в пятницу, 21 января, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", - написал Немчинов.
- Напомним, 19 января Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил , что ближайшей к введению "красной" зоны карантина является Ивано-Франковская область.
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