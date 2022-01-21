Ивано-Франковская область перейдет в "красную" зону карантина с 24 января

Об этом сообщил министр КМУ Олег Немчинов в Telegram.



Он отметил, что в пятницу, 21 января, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.



"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", - написал Немчинов.

Напомним, 19 января Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил , что ближайшей к введению "красной" зоны карантина является Ивано-Франковская область.