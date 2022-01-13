Ивано-Франковская область перешла из "желтой" зоны карантина в "оранжевую"

Об этом сообщает Минздрав .



На Ивано-Франковщине коэффициент обнаружения случаев заражения коронавирусом составил 22,1% при предельном показателе ≤20%/<4%.



Эта область стала третьей, вошедшей в "оранжевую" зону карантина.



В других областях Украины сейчас стабильная ситуация с коронавирусом. Однако с 10 января увеличивается количество новых заражений.

Напомним, ранее в "оранжевую" зону вошла Херсонщина .

Затем из "желтой" в "оранжевую" зону карантина перешла Сумщина .

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