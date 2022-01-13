Ивано-Франковская область перешла из "желтой" зоны карантина в "оранжевую"
В Украине уже три области находятся в "оранжевой" зоне карантина. Ивано-Франковская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантинных ограничений
Об этом сообщает Минздрав .
На Ивано-Франковщине коэффициент обнаружения случаев заражения коронавирусом составил 22,1% при предельном показателе ≤20%/<4%.
Эта область стала третьей, вошедшей в "оранжевую" зону карантина.
В других областях Украины сейчас стабильная ситуация с коронавирусом. Однако с 10 января увеличивается количество новых заражений.
- Напомним, ранее в "оранжевую" зону вошла Херсонщина .
- Затем из "желтой" в "оранжевую" зону карантина перешла Сумщина .
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