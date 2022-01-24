Ивано-Франковская область перешла из "оранжевой" в "красную" зону карантина

Об этом сообщил министр КМУ Олег Немчинов .



Отныне в Ивано-Франковской области запрещена работа общепита, кроме адресной доставки и заказов; учебных заведений, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников; ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.; учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ; непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; заведений культуры; проведение массовых мероприятий.



Ограничения не действуют, если 100% сотрудников и посетителей будут иметь обе дозы прививки от коронавируса и "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.



При этом запрещена работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать место самоизоляции или обсервации. Эти ограничения не отменяются даже в случае наличия COVID-документов.

Напомним, 19 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил , что ближайшей к введению "красной" зоны карантина является Ивано-Франковская область.

21 января Государственная комиссия установила в области "красный" уровень эпиднебезопасности с 24 января.

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