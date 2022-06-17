Иванковский музей внесли в список первоочередных объектов для восстановления
Иванковский районный историко-краеведческий музей, в котором экспонировались работы Марии Примаченко, внесли в перечень объектов для восстановления и ищут поддержки у международных партнеров
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"Иванковский музей в первую очередь внесли в список объектов для восстановления на платформе https://restore.mkip.gov.ua и активно ищем международных партнеров, которые примут объект под свой патронаж для восстановления", - сказал он.
Министр сообщил, что Иванковский район был в оккупации 36 дней. Россияне ударили по музею 4 ракетами, они были направлены именно в тот зал, где экспонировались работы Примаченко. Ранее работники музея спрятали все 14 картин.
"25 февраля россияне направили в него 4 ракеты, именно в тот зал, где экспонировались работы нашей художницы. То есть, это такой же спланированный удар по нашей национальной идентичности, как всегда. К счастью, работники музея предварительно спрятали все 14 картин, а когда начался пожар, рискуя жизнью, вытащили их из разрушенного пылавшего здания", - сообщил Ткаченко.
- 27 февраля в селе Иванково Киевской области продолжались ожесточенные бои, в результате которых был уничтожен местный музей с произведениями Марии Приймаченко.
- 28 февраля журналистка Таня Гончарова сообщила , что селяне вынесли картины из горящего музея.
- С начала полномасштабной войны российские оккупанты разрушили или повредили 388 культурных памятников. Такие данные на 10 июня опубликовало Министерство культуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.52
Покупка 34.52Продажа 35.33
-
EUR
Покупка 35.98Продажа 37.25
- Актуальное
- Важное