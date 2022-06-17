Иванковский музей внесли в список первоочередных объектов для восстановления

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Иванковский музей в первую очередь внесли в список объектов для восстановления на платформе https://restore.mkip.gov.ua и активно ищем международных партнеров, которые примут объект под свой патронаж для восстановления", - сказал он.

Министр сообщил, что Иванковский район был в оккупации 36 дней. Россияне ударили по музею 4 ракетами, они были направлены именно в тот зал, где экспонировались работы Примаченко. Ранее работники музея спрятали все 14 картин.

"25 февраля россияне направили в него 4 ракеты, именно в тот зал, где экспонировались работы нашей художницы. То есть, это такой же спланированный удар по нашей национальной идентичности, как всегда. К счастью, работники музея предварительно спрятали все 14 картин, а когда начался пожар, рискуя жизнью, вытащили их из разрушенного пылавшего здания", - сообщил Ткаченко.

27 февраля в селе Иванково Киевской области продолжались ожесточенные бои, в результате которых был уничтожен местный музей с произведениями Марии Приймаченко.

28 февраля журналистка Таня Гончарова сообщила , что селяне вынесли картины из горящего музея.

С начала полномасштабной войны российские оккупанты разрушили или повредили 388 культурных памятников. Такие данные на 10 июня опубликовало Министерство культуры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb