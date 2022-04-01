Иванков без орков: депутат Иванковского районного совета опубликовал фото освобожденной общины
Поселок городского типа Иванков, что на севере Киевской области, перешел под контроль ВСУ
Об этом сообщил депутат Иванковского районного совета Олег Береговой.
"Иванков без орков", - подписал он фотографию на которой видна радостная община поселка напротив поселкового совета.
- Напомним , Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные возобновили контроль над 28 населенными пунктами.
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