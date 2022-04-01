Иванков без орков: депутат Иванковского районного совета опубликовал фото освобожденной общины

Об этом сообщил депутат Иванковского районного совета Олег Береговой.

"Иванков без орков", - подписал он фотографию на которой видна радостная община поселка напротив поселкового совета.

Напомним , Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные возобновили контроль над 28 населенными пунктами.

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