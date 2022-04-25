"Иванишвили превратился в грузинского Януковича": Арахамия просит ЕС и США ввести санкции против экс-премьера Грузии за связи с РФ

Об этом сообщила пресс-служба партии "СН".

"Украинцы и грузины всегда были и будут братскими народами. Грузины бьются за Украину на войне, известные люди Грузии еще до 24 февраля записали видеообращение в нашу поддержку. Они болеют за Украину и нашу победу в войне. Но не грузинские власти. И причина очень проста - главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой", - заметил он.

По словам Арахамии, недавно опубликованные "пленки Иванишвили" подтверждают эти связи.

Он отметил, что вся политика грузинских властей – это выполнение указаний из Кремля, что является причиной риторики властей Грузии "о непризнании военных преступлений России против Украины и попытке помочь РФ обойти санкции".

"Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича. Он и его люди ведут в отншении Украины политику, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетия вперед. Чтобы не допустить этого, я обращусь к руководству Евросоюза и США по рассмотрению вопроса о введении санкций против Иванишвили и его активов на Западе. Никто не уйдет от ответственности. Ни оккупанты, ни те, кто им помогает", – подытожил нардеп.

Иванишвили - основатель партии "Грузинская мечта", правящей в Грузии с 2012 года. Он также возглавлял правительство в 2012-2013 году. 11 января 2021 года Иванишвили объявил о выходе из политики и партии. До прихода в грузинскую политику он занимался бизнесом в России и имел российское (а также французское) гражданство.

6 марта 2021 года в эфире TV Pirveli, журналисты обнародовали аудиозаписи с голосами, которые якобы принадлежат премьеру Ираклию Гарибашвили и главе Специальной службы государственной охраны Анзору Чубинидзе, а также Бери Иванишвили. Последний – сын Иванишвили

На обнародованных записях голос, похожий на Иванишвили-младшего, обсуждает с собеседниками, вероятно, Гарибашвили и Чубинидзе, наказание для пользователей соцсетей, оставивших негативные или нецензурные комментарии под постами сына олигарха.

На другой записи "Иванишвили" и "Гарибашвили" обсуждают наказание какого-то подростка за негативные комментарии - его заставили принести извинения и унизили на глазах знакомых и соседей, из-за чего он "еще не скоро сможет пойти в школу".

Экс-премьера оппозиционные СМИ до сих пор называют фактическим руководителем государства.