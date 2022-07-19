Ивана Баканова уволили с должности главы СБУ

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ. За - 265 депутатов", - написал Гончаренко.

Он добавил, что сам Баканов в Раду не явился.

В телеграмм-канале Службы безопасности Украины опубликовано обращение Баканова. В нем уже экс-глава СБУ отметил, что мог бы "громко отчитываться о профессиональных достижениях", ведь "результаты есть и их немало".

"Однако с самого первого дня в Службе я исповедовал другой принцип – реальные дела не нуждаются в словесной помощи. Особенно в спецслужбе. Потому что результат – самодостаточная величина, которая не зависит от каких-либо субъективных оценок. Политических интриг и других предпосылок. Тем более в такой сверхчувствительной сфере как государственная безопасность", – написал Баканов.

Он добавил, что СБУ – это не политическая структура, а ее глава – не политик. Поэтому при его руководстве коллектив СБУ занимался "делами, а не пиаром" и строил "максимально прозрачные отношения с обществом, которое немало знает о достижениях Службы за последние 3 года".

Среди таких достижений Баканов назвал работу СБУ в начале полномасштабного вторжения, отметив, что в этот наиболее кризисный момент "вражеские агенты не сработали – СБУ заранее выстроила четкую систему их нейтрализации".

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора, а Ивана Баканова отстранил от исполнения обязанностей главы СБУ. 18 июля Зеленский подал в Совет проект постановления об увольнении Баканова, а 19 июля – об увольнении Венедиктовой.

18 июля Венедиктова заявила , что не собирается спорить с президентом и пообещала отчитываться в Раде в случае внесения постановления об ее увольнении.

В Госдепартаменте США отметили , что "внимательно следит" за ситуацией вокруг устранения Венедиктовой и Баканова.

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