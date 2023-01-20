Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял сегодня, 20 января. Итак, с сегодняшнего дня начальник ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве Выгивский будет временно исполнять обязанности главы Национальной полиции Украины.

Иван Михайлович Выгивский – генерал полиции 3-го ранга. Родился 26 марта 1980 в Житомирской области. С 11 августа 2021 года являлся начальником Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, в результате чего погибли 14 человек, среди которых – руководство Министерства внутренних дел Украины, в том числе министр Денис Монастырский.

Согласно решению правительства, 18 января председатель Нацполиции Игорь Клименко вступил в должность заместителя министра внутренних дел – главы Национальной полиции Украины и одновременно начал исполнять обязанности министра внутренних дел Украины.

В субботу, 21 января, в Украинском доме простятся с погибшим в Броварах руководством МВД

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