Иван Выгивский будет временно исполнять обязанности главы Нацполиции
Начальник Киевского управления Нацполиции Иван Выгивский станет временным исполняющим обязанности главы Национальной полиции
Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.
Соответствующее решение Кабинет Министров принял сегодня, 20 января. Итак, с сегодняшнего дня начальник ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве Выгивский будет временно исполнять обязанности главы Национальной полиции Украины.
Иван Михайлович Выгивский – генерал полиции 3-го ранга. Родился 26 марта 1980 в Житомирской области. С 11 августа 2021 года являлся начальником Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
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