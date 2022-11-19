Иван Марунич: Под песню "Пес Патрон" дети танцуют в бомбоубежищах

Многие украинцы знают песню "Пес Патрон", но многие и не догадываются, что ее написал Иван Марунич. Расскажите о себе и вашей группе "Карта Мира"?

Вы правильно сказали, меня зовут Иван Марунич и я представляю группу "Карта мира". "Пес Патрон" – на самом деле это шутливая песня, она не создавалась, как что-то серьезное, не готовили релизы. Просто решили таким образом поддержать украинцев. Я знаю уже сейчас, что эту песню любят многие дети. Да и взрослые любят ее. За последние несколько месяцев, когда эта песня, собственно, набирает просмотры и популярность, обратно я получаю много сообщений и разных видео. Эта песня сейчас поддерживает украинцев. Я думаю, что это самый лучший результат, который может ожидать музыкант в Украине.

Вы автор известных мемов в соцсетях, а также вы автор многих мемов, которые у вас воруют. Вам не обидно, что мемы Ивана Марунича переходят в статус народных? И ревниво ли Вы относитесь к тому, что у Вас "заимствуют" мемы?

Нет. На самом деле не то, что не обидно, наоборот – очень приятно. Если шутки, написанные в соцсетях, становятся настолько популярными, что уже кто-то думает, что они просто народные, без авторства… Я очень рад, что, кроме музыки, кроме творчества группы "Карта мира", есть возможность и в такой лаконичной форме постов в фейсбука также каким-то образом поддерживать настроение украинцев, я знаю, что многие мемы читают и наши защитники, военные, девушки и парни, и это, на самом деле, очень быстрый способ создать настроение и создать ощущение оптимизма, что все будет хорошо. Так что если мы еще можем шутить над нашим врагом, над нашими какими-то небольшими бытовыми проблемами, значит все хорошо, значит мы в хорошем настроении и готовы к Победе.

У вас особое чувство юмора. Читая вашу ленту, всегда есть повод улыбнуться. Можете экспромтом сейчас выдать словесную жемчужину? Может быть, рифмованную или с мелодией?

Нет. Я хочу сказать, что это действительно какая-то подготовительная работа идет, и все юмористы на самом деле делают какую-то подготовительную работу. Поэтому, чтобы сделать что-то качественное, для этого нужно время, вдохновение. И, если вы хотите найти и почитать чего-нибудь свеженького, приглашаю на страницу в фейсбуке — Иван Марунич. Но я стараюсь все же часто что-то писать, и, думаю, что это самый лучший вариант. Ибо, если я сейчас буду экспериментировать, все подумают… блин… что-то не тот уровень. Потому что в Facebook есть возможность подумать, продумать и опубликовать.

Думали ли стать профессиональным стендапером?

Конечно, такие идеи были, но я уже точно ответил на этот вопрос. Почему я занимаюсь больше музыкой (ведь это моя профессия, а не юмор)? Потому что когда ты написал удачную песню, не только "Пес Патрон", которая сейчас популярна, но и более серьезные песни. Они живут длительное время. У них гораздо больше времени есть шанс звучать на сценах, чтобы люди их подпевали, сами исполняли где-то под гитару и так далее. И, собственно, если удачная песня создана, причем ее записали в студии, издали, она прошла этот путь обретения популярности, то, собственно, я, как автор, чувствую, что что-то удалось, что-то останется в нашем творческом наследии. А вот юмор – это другая история. Здесь нужно каждый день писать. Та шутка, которая была смешна вчера – сегодня уже не такая смешная, или вообще не смешная. И еще отдельная история живых выступлений. Здесь знать… держать публику… Шутки, в фейсбуке, которые я пишу, они не все, а скорее даже большинство из них не готовы для адаптации "вживую", для выступления вживую. У меня стиль такой – писать об актуале. Ну ее собственно, для того, чтобы было качественное стендапное выступление, это надо отбросить все другие дела, заняться подготовкой конкретной такой концертной программы, и, скорее всего, времени на музыку не хватит. Поэтому нужно было в какой-то момент выбирать. Я решил, что для меня музыкальное выступление на сцене с группой "Карта Мира" - это самые счастливые моменты профессиональной и творческой жизни, поэтому большинство своего времени я уделяю этому. Записям в студии, выступлениям, концертам.

А если еще наша музыка может каким-то образом помочь нашему войску… В этом году было очень много благотворительных концертов, на которых за один вечер собирались достаточно серьезные средства, как для одного вечера – нескольких часов музыкального перформанса, то и здесь есть вот эта важная составляющая, как украинские художники, ну, в частности, мы – музыканты, можем быть вовлечены в нашу совместную работу для того, чтобы победить нашего врага.

Итак, вы как волонтер культурного фронта помогаете армии. Расскажите о своих поездках к военным, эмоции и благотворительные проекты.

В этом году во многих городах были концерты и в полном звуке группы, и в акустических вариантах, и просто даже без всякого подключения, а под гитару для военных… Военных это возвращает к жизни, они отключаются от других мыслей, потому что здесь и сейчас звучит украинский песня. За этот год я написал материалы на новый альбом. Есть возможность эту программу строить на песнях, не просто актуальных, а они так же пережиты теми событиями, которые нас окружают. Конечно, слушатели это чувствуют, и такие концерты особенные, потому что слышна каждая нота, каждое слово. И я как артист это также чувствую, потому что за два с хвостиком года существования группы "Карта мира" успели выступить и на больших фестивалях, и на телепроектах.

И конечно, когда выходишь на большую сцену на гражданских концертах (еще до полномасштабного вторжения) – все это важные концерты. Но той связи, которая есть сейчас на этих концертах, особенных, когда люди уже имеют такой опыт, часто грустный… что мы научились жить здесь и сейчас. Все понимаем, что главные концерты, главное событие, главный вечер, или главная встреча – это сегодня. Здесь и сейчас. Потому, собственно, такие концерты в этом и особенные. И я подчеркиваю, что если есть возможность в такой вечер собрать средства, приобрести броник, или прицел, или что-то масштабное, или концерт – это составляющая, чтобы собрать машину на фронт, и это прекрасно. Музыканты свой фланг фронта держат. Я очень рад, что музыканты, с которыми мы дружили до этого года, все проявились лучше, и я радуюсь, что нас всегда тянуло к людям, которые не только талантливы в музыке, но и являются моральными авторитетами.

Расскажите историю (возможно, такая была), которая произошла с вами от 24 февраля 2022 года, и навсегда останется в памяти. Была ли такая?

Ну да, мы сегодня говорили о таких веселых вещах. А сейчас я хотел бы серьезно ответить. Потому что нам нельзя забывать, какой ценой даются нам пока такие тактические победы. Конечно, если вспоминать. Наверное, многие семьи уже имеют свои потери и несколько песен я написал, которые посвящены моему другу Максиму Мединскому, который погиб в апреле этого года. Среди них песня – "Твой невероятный путь", которую мы сейчас в студии записываем. Каждый должен помнить и чтить память каждого Героя, и конкретную историю каждого военнослужащего, отдающего здоровье или жизнь за нашу свободу и независимость. Это мне дает понимание, что у меня тоже есть и эта миссия. Что мы должны создавать произведения, которые будут на всю жизнь. Напоминать слушателям – какую страшную цену мы сейчас платим. За то, чтобы быть свободными и независимыми в своем государстве, своей земле.

Ваша песня "Пес Патрон" бьет рекорды просмотров.

Сложно было не заметить, что 1 млн уже там просмотров есть. Тем более что это первый миллион, который мы набрали на нашем ютуб канале "Карты мира". Ни копейки в рекламу мы не вкладывали. Я радуюсь, что это просто стала народная история, которую люди ищут в ютубе, пересылают друг другу, много, опять же видео, которые нам посылают, где детки танцуют (под эту песню) во время воздушных тревог в бомбоубежищах. И это значит, что им это просто помогает пережить происходящие вокруг события. И, собственно, если песня набрала 1 млн – это хороший результат, и мы с "Картой мира" будем обязательно играть эту песню на концертах, раз людям нравится. И тем более, что эту песню очень легко подпеть.

Пес Патрон уже не только герой, но и культовый персонаж. У вас нет творческих планов написать песню о Степане Гиге?

О Степане Гиге? (смеется). Мы думали после "Пса Патрона" написать песню о Коте Степане. Я хочу сказать, что это мог бы быть следующий шаг – написать что-нибудь веселое, но я решил идти не по этому пути. У нас очень много серьезных песен. И опять же на все это нужно время, на студийную работу, на то, чтобы все подготовить. Это гораздо дольше занимает время, чем написание мема в фейсбуке. Но и результат более приятный, потому что создается нечто более фундаментальное. Я не сторонлюсь этих шутливых песен. Тем более у нас не только песня о "Псе Патроне". Возможно, слышали песню "Однажды я стану мэром". Виталий Кличко приходил к нам на концерт в 2021 году. Но я хочу, чтобы на концертах "Карты мира" слушатель получал полный спектр положительных эмоций. И, собственно, чтобы весь концерт не было песен о "Псе Патроне" или там что-то другое веселое. Я хочу… сейчас у меня, например, настроение выдать что-нибудь лирическое. И я хочу, чтобы слушатели, идя на концерт "Карты мира", могли не только повеселиться под "Пса Патрона", но и возможно задуматься, поскучать под другие песни. Вот такой план.