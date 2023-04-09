Я хорошо помню, как ревизовали в 1990-х фигуры Шевченко, Франко и Леси Украинки. Имея знакомства и связи еще с сексотско-комсомольской юности, наивную диаспору, верившую, будто Независимая Украина наконец-то возникла и то уже навечно, и пророссийские власти, это было сделать легко. За это хорошо платили, и не купонами или гривнами. Молодежь, чье детство и юность пришлось на время нищеты, дарвиновские метания и глорификацию криминалитета, поверила новым гуру и стала им подражать в стиле свободной беззаботной жизни с постоянными вояжами за границу и открытыми для них телестудиями и актовыми залами университетов.

Но ревизионизм, кроме скандалов, ничего нового не принес, потому что Великая Троица оказалась современнее нарцистического братства космополитов-алконавтов, начались Майданы, которые разорвали этот заклятый круг национальной неполноценности, и пигмеям надо было подстраиваться под новые реалии, чтобы не потерять спосоров, благодаря которым они безбедно жили 20 лет. Поскольку культура и образование при их доминировании изрядно деградировали, они начали работать имиджмейкерами и стилистами украинских классиков, и живо начали забрасывать аудиторию своих поклонников месседжами о белых штанах Шевченко, женщинах Ивана Франко и феминизме Леси Украинки. Теперь уже положительно. Чтобы молодежь брала с них пример, если проклятых спикеров украинского духа нельзя выбросить из истории и повседневной жизни.

Ревизионизм, кроме скандалов, ничего нового не принес, потому что Великая Троица оказалась современнее нарцистического братства космополитов-алконавтов, начались Майданы, которые разорвали этот заклятый круг национальной неполноценности, и пигмеям надо было подстраиваться под новые реалии

Теперь это делают ученики пигмеев, еще более мелкие. А для своего комфорта можно устраивать бесконечные говорильни с нулевым КПД, зато под контролем – книжные форумы, издательства, СМИ, научные учреждения, вузы и даже Шевченковский комитет. Все это напоминает, прости, Господи, московский патриархат, единственно верный и канонический, и избавиться от него будет нелегко.

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"Ты, брат, любишь Русь за хлеб и кусок сала, я же лаю как пес, чтобы она не спала", — это о нашей постколониальной элите, которая и во время войны воспользовалась моментом и сейчас рассказывает об Украине, гастролируя за границей и собирая премии. На Западе действительно как не знали, так и не знают о войне, и думают, что во Львове или Киеве так же опасно, как в херсонских степях или под Бахмутом.

"Ты, брат, любишь Русь за хлеб и кусок сала, я же лаю как пес, чтобы она не спала", - это о нашей постколониальной элите, которая и во время войны воспользовалась моментом и сейчас рассказывает об Украине, гастролируя за границей и собирая премии

Тем временем на войне гибнут художники, музыканты, писатели, дизайнеры, журналисты, которым совесть не позволила отсиживаться на писательских виллах или устраивать аншлаги на презентациях.

Сначала мне нравилось, что вот люди собирают деньги на ВСУ, пишут патриотические посты, и пропагандируют Украину, но сейчас это уже напоминает какое-то шоу, танцы на костях, цель которых не освободить украинскую землю от оккупанта, а завоевать к себе расположение Западной Европы и объявить себя первым среди победителей. И чем дольше будет продолжаться война, которой они не видели в упор, тем выгоднее для них.

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В самом начале войны мне предложили принять участие в анкетировании. Я во Львове не нуждалась ни в эвакуации, ни в гуманитарной помощи, конечно, но такая забота была приятна. Но меня разозлил один пункт: "Желаете ли Вы продвигать свое творчество за границей?". Ага, когда бомбят Киев и Чернигов, и ты молишься, чтобы Украину не сдали, и выйдет ли твоя книга абсолютно безразлично. Это было низменно — бежать за границу с безопасного места и пиарить себя на крови своего народа. Война уравнивает всех, я это знала, но по Оруэллу и здесь есть равные и равнее. Зачем мне жить, если Украина не будет? – подумала я, и не я одна.

Если рассказывать о Франко молодежи, то нужно говорить не о его женщинах и знаниях языков, а о том, что он все время учился, искал новые знания, пытался их распространить. О том, что он чувствовал энергию земли и это придавало ему феноменальную работоспособность, что всю жизнь его преследовали за его украиноцентрическую позицию, как свои, так и чужие. Что из всех вариантов будущего он избрал самый сложный – быть с народом, служить ему, формировать нацию.

Если рассказывать о Франко молодежи, то нужно говорить не о его женщинах и знаниях языков, а о том, что он все время учился, искал новые знания, пытался их распространить. О том, что он чувствовал энергию земли и это придавало ему феноменальную работоспособность, что всю жизнь его преследовали за его украиноцентрическую позицию, как свои, так и чужие.

Он ездил по селам и городкам, выступал, агитировал, поддерживал отверженных. Ему не разрешали выступать в университетах, изолировали от студенческой молодежи, он брал на каникулах студентов и гимназистов и водил их в походы по Карпатам, чтобы они узнали свой край и были для него полезными. Он подбирал израненных животных и держал у себя дома. Он был частью галицкого пейзажа, дитя природы, умеющим искренне восхищаться и не способным врать. Он переписывался с крестьянами, деревенскими священниками и учителями, давал им и получал от них. Он был воином, а не просителем или придворным шутом, в конце концов. И что важно – сначала Украина, потом мир, а не корыстное культурное трегерство.

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Поэтому он и Великий. Конечно, такие как Франко, рождаются раз в несколько сотен лет, такие как Шевченко — раз в несколько тысячелетий. Что не мешает пигмеям типа Арестовича блеять о "маленькой українськой культуре", а старым новым амбасадорам укрсучліта заявлятт, что кроме них ничего стоящего нет. По методичкам ФСБ, или методичкам хейтеров украинской классики 90-х, все равно. Иван Франко особенно им ненавистен, потому что будучи универсально образованным человеком с энциклопедическими знаниями, предпочитал водиться не с сильными мира сего, а простыми украинцами от плуга.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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