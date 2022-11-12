Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Мэр Мелитополя утверждает, что мелитопольцы питают надежду, что после деоккупации Херсона их город будет следующим, где снова поднимут украинский флаг.

Федоров также информирует, что среди "коллаборантов и оккупантов нарастает паника".

"Они наперебой кричат, что "эвакуации не будет" и "Россия здесь навсегда". Но все эти разговоры мы слышали и на Харьковщине, и в Херсоне. Поэтому в российскую пропаганду уже никто не верит", - говорит мэр Мелитополя.

Также он считает, что оккупанты продолжают блокировать местным жителям доступ к информации: радио, ТВ, интернету и соцсетям.

"Итак, еще раз призываю всех людей, у кого есть близкие или знакомые на оккупированных территориях, связываться с ними и сообщать правдивую информацию. ВСУ уже совсем рядом", - резюмирует Иван Федоров.

Источники The New York Times среди военных свидетельствуют, что ВСУ не остановится на увольнении Херсона. Они сообщают о появлении признаков подготовки Украины к новому наступлению, в частности, оно может быть осуществлено в направлении оккупированного Мелитополя.

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