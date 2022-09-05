Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", - написал президент Украины.

5 сентября Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании.

Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с избранием новой главой правительства Великобритании и призвал однопартийцев по Консервативной партии к ее поддержке.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с должности премьер-министра.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb