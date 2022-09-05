Итоговый разговор. Зеленский поговорил с ушедшим с должности британского премьера Джонсоном
Президент Украины от имени всего народа поблагодарил экс-главу правительства Великобритании за личную смелость
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", - написал президент Украины.
- 5 сентября Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании.
- Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с избранием новой главой правительства Великобритании и призвал однопартийцев по Консервативной партии к ее поддержке.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с должности премьер-министра.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.31
-
EUR
Покупка 39.14Продажа 40.22
- Актуальное
- Важное