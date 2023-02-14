Итоги "Рамштайн-9": танки, самолеты, ПВО, боеприпасы. Колонка Сергея Згурца

Рамштайн-9

Мы уже привыкли к этим важным встречам на уровне министров обороны. Обычно там участвуют до 40 стран. В этот раз было 54, что свидетельствует о расширении антироссийской коалиции. Министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи сказал, что они продолжат поддерживать Украину за свободу в долгосрочной перспективе. В начале пресс-конференции он не детализировал, что именно будет передано Украине.



Затем последовала итоговая конференция по результатам работы первого дня и Остин отметил, что отдельные направления будут расширены. По поводу самолетов, министр обороны США сказал, что он не готов делать ни одного объявления и "мы продолжаем работать над этим вопросом, но, прежде всего, принимаем во внимание те вещи, которые интересуют Украину в краткосрочной перспективе". Сейчас акцентируется внимание на контрнаступлении весной, есть над чем работать. Остин вспомнил о системах, которые предоставляют Украину: Stryker, Bradley, боевые машины пехоты, минометы, артсистемы и прочее. Это то, что мы ожидаем и будет в тех или иных форматах, представленных другими странами. Также Ллойд Остин подчеркнул, что нужно создать из этого вооружения целостную картину для понимания, хватит ли его Украине для контрнаступления.



Накануне встречи в Рамштайне министр обороны Украины Резников объявлял о нескольких направлениях, которые будут важны: усиление ПВО путем, в том числе и авиационной техникой, увеличение участников танковой коалиции, а также обеспечение ВСУ боеприпасами, ускорение логистики. То есть, теми вещами, которые сегодня крайне необходимы нам на поле боя. Это обеспечит эффективность функционирования тех передаваемых ранее вооружений и функционирования самих подразделений, которые это оружие используют.



По итогам первого дня министр обороны Украины Резников сказал, что услышал четкие месседжи от всех представителей: будет полная поддержка Украины до победы. И все считают, что триумф Украины должен быть как раз на поле боя. Также он отметил, что все участники говорили о скорости, своевременности и стабильности помощи Украине.

Тема авиации на встрече Рамштайн-9

Была интересная сюжетная линия в этом "Рамштайне". Министр обороны Украины показал платок с изображением силуэта самолета. Там был силуэт двухдвигательного самолета, напоминающий тяжелый истребитель Су-27. Вряд ли нам будут передавать Су-27, а платок – это символ и намек на то, что авиационный вопрос будет частично решен. Потому что накануне Украина запросила Нидерланды и Словакию по поводу авиационного компонента. Нидерланды имеют значительное количество, условно говоря, лишних самолетов F-16, около 32 машин, которые сейчас Нидерланды заменяют современными F-35. Когда Нидерланды получили запрос, то министерша обороны этой страны сказала, что предпочитает закрытое обсуждение вопроса. Такое закрытое обсуждение будет продолжено и будет иметь определенные результаты.



Когда мы говорим о других авиационных вариантах, Словакия также рассматривает возможность передать Украине свои самолеты. Она имеет истребители Миг-29 AS – это модернизированная версия, и эти самолеты Словакия готова передать за оплату от ЕС. В свою очередь Польша также оценивала свои варианты с передачей F-16, но сказала, что на сегодняшний день этих самолетов (они есть в составе польской армии) нет для передачи Украине. Мы помним, что у Польши есть истребители Миг-29, которые в свое время она собиралась передать Украине, но тогда этому помешала позиция США.



Не исключено, что эти нюансы отразятся на продолжении авиационной тематики и это будут в перспективе либо самолеты, либо запасные части к самолетам, которые уже использует украинская армия. Или версии самолетов, которые уже по силам украинским пилотам. В частности, Миг-29 от Словакии.

Танки для Украины

Вторая составляющая – это танковый компонент, который обсуждался и на прошлом "Рамштайне". Судьба танков Leopard достаточно показательная, потому что она напоминает историю с самолетами. В прошлом "Рамштайне" этот вопрос был на определенной паузе. Германия не хотела их передавать, а после "Рамштайна" мы увидели ускорение. Германия, США и Великобритания вызвались передавать танки. Такая модель может быть частично использована для будущего авиационного компонента.

Сегодня на встрече в Рамштайне министр обороны США объявил танковую коалицию в "леопардовом" варианте. Восемь стран готовы передавать танки Leopard: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Эти страны имеют Leopard в разных версиях, и Leopard-1, и Leopard-2. Если мы говорим о Leopard-1, то передача этих танков может составлять в 178 единиц. А что касается Leopard-2, то это 40 боевых машин. Также мы помним и о Challenger и Abrams, которые нам поступят несколько позже. Также на встрече в Рамштайне было упомянуто о 90 танках Т-72, которые будут передаваться США и Чехией для украинской армии. То есть, если мы это все соберем в одну кучу, то в марте или несколько позже, по меньшей мере, во втором квартале этого года, из этих танков и БМП мы сможем собрать одну танковую бригаду и две или три механизированные бригады. Они войдут в бронированный кулак для проведения контрнаступательных действий.



Также помним, что обучение танкистов началось . Это говорит о том, что процесс овладения этой западной техникой происходит, соответственно, передача танков будет обеспечена подготовленными подразделениями. Это существенно сократит сроки введения этих подразделений в боевые действия.

ПВО для Украины

Вновь на встрече в Рамштайне был поднят вопрос по противовоздушной обороне и было подтверждено то, что и США, и Германия предоставляют комплексы Patriot. Кроме того, Германия сказала, что передаст еще несколько пусковых систем IRIS-T, которые уже используются в Украине для борьбы с враждебными целями. Франция и Испания упомянули о передаче еще более современного комплекса SAMP-T, способного бороться с баллистическими целями. Также было ясно, что к этим системам будут предоставляться и дополнительные ракеты.

Боеприпасы для украинской армии

О боеприпасах говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в частности, что есть необходимость обеспечения количества расходуемых в Украине боеприпасов. По его словам, боеприпасы являются новым признаком введения войны с РФ, потому что их тратится большое количество. Если заказываются боеприпасы, то их придется ждать уже 25 месяцев, то есть возникает вопрос расширения мощностей для производства, и это очень актуально для обеспечения в достаточном количестве.

Собственные системы вооружений

Мы понимаем по итогам "Рамштайна", что мы получим новое вооружение западных стран, но не меньше изготовления и собственных систем вооружений. У нас есть примеры современных украинских систем, которые крайне нужны ВСУ в большем количестве. Здесь можно упоминать и о беспилотных системах, и об образцах систем электронной борьбы. И, как пример, вспомню первую украинскую САУ "Богдана", которая имеет стандарт 155 мм и производилась еще в 2018 году Краматорским заводом тяжелого станкостроения вместе с Кременчугским автомобильным заводом. САУ "Богдана" была размещена на шасси КрАЗа. Эта САУ использовалась для осуществления ударов по о.Змеиному и это было первое использование этой системы, после которого генерал Залужный и в Министерстве обороны сказали, что она будет заказываться серийно, но на шасси другого производителя.