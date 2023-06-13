Ситуация на фронте

Все сейчас ждут информации о происходящем на Запорожском фронте и на юге, но сегодня информации довольно мало. Даже такой показатель, как уничтожение количества врагов, меньше обычного. Генеральный штаб Украины сообщил, что за сутки было уничтожено 470 оккупантов, а это меньше, чем в предыдущие дни этой недели.



Можно предположить, что продолжается перегруппировка наших сил после непростых, но успешных действий за первую неделю наступательной кампании в Запорожской и Донецкой областях. Напомню, что вчера, 12 июня, было объявлено об определенных итогах – освобождении 7 населенных пунктов. Также появилось достаточно видео от наших бригад, которые совершали эти успешные действия. Было сообщено, что взято под контроль 90 кв. км, а также о том, что отбиты контратаки врага на отдельных участках.



По предварительным выводам за этот период боевых действий на Запорожском фронте можно сказать о том, что ВСУ совершали наступательные действия по нескольким направлениям: Лобково, Орехов, Большая Новоселка и Угледар, хотя последнее направление пока еще формируется. И это более 150 км противостояния с противником, где главная протяженность приходится на Ореховское направление. Опять же можно предположить, что боевые действия по Ореховской оси на Токмак ориентированы на перспективное продвижение ВСУ в сторону Мелитополя, а затем на разрыв сухопутного коридора в Крым, который пока удерживают российские войска.





В свою очередь, движение от Большой Новоселки может быть направлено на несколько направлений, возможно, что в перспективе оно будет идти с действиями в направлении Мариуполя. Но ребусы, куда будут двигаться украинские войска, где будет основной удар, - это будет решать скорее противник, который сейчас по итогам недели боевых действий уже начал перебрасывать на линию столкновения свои тактические резервы и части оперативных резервов с других направлений. Россияне перебрасывают свои части из Херсона, где они освободились после террористического акта российской армии - подрыва Каховской ГЭС.

С украинской стороны введены ограниченные силы для проведения этих наступательных или зондирующих действий. Там действуют батальоны и роты от штатных бригад, которые и раньше воевали. Но когда говорим о новосформированных бригадах, то можно выделить 33-ю и 47-ю бригады, которые вели боевые действия вблизи Малой Токмачки, где происходило самое сложное противостояние с противником.



Кстати, сегодня, 13 июня, появилось видео от мастер-сержанта 47-й отдельной механизированной бригады Валерия Маркуса, где он сказал, что российские войска несут больше потерь, чем украинские защитники, и призвал не тащить в украинское информационное поле заявления российской пропаганды. Он сказал, что когда россияне говорили о том, что потери украинской стороны на этом участке фронта составляют 350 военных, то, по его словам, у нас было 5 убитых. Маркус также отметил, что мы за этот период уничтожили 15 танков противника, несколько машин "Солнцепек". А сколько украинские защитники уничтожили БМП, даже не считали. Сержант говорит, что мы наступаем, но противник несет больше потерь, чем мы. И это парадоксальная ситуация.



Сегодня, 13 июня, объявлено об очередном пакете от США, и там Stryker и Bradley, которые будут направлены на компенсацию потерь в той технике, которая была потеряна в первый период наступательных боевых действий. И эта техника показала себя очень эффективно на поле боя. Но есть и другие направления, где враг пытается упорствовать – это Бахмутское направление. Сегодня командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал о том, что есть продвижение на определенных участках, но враг пытается сопротивляться.

Александр Кравцов, военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ, рассказал, что его бригада находится на Бахмутском направлении с августа прошлого года с короткими перерывами на две-три недели. Он видит, что в контрнаступлении участвуют подразделения, которые на северном и южном флангах удерживали наступление врага, а потом смогли развернуть наступление в обратную сторону. Особенно хорошо это удается 3-й штурмовой бригаде, бойцы которой довольно сложно заходили на свои позиции в январе этого года. Сначала у них были потери, но сейчас эта бригада лучше всех развивает наступление под Бахмутом. Именно 3-я штурмовая смогла в районе канала существенно продвинуться, занять ключевые высоты и подготовиться к следующему этапу - движение на юг и попытка окружения Бахмута.





Военнослужащий ВСУ отметил, что сегодня более или менее спокойно, хотя боевые действия в этой зоне идут уже 10 месяцев. Обеими сторонами нарыты достаточно высокие инженерные укрепления. На самом деле часть укреплений подготовили украинские защитники, когда обороняли Бахмут, а сейчас противник на них опирается, поэтому не стоит ждать мгновенных успехов, потому что здесь идет сложная военная работа.

Кравцов отметил, что где-то с нового года российские пилоты максимально осторожно ведут себя, что видно по сводкам. Вражеские самолеты стали более осмотрительными. Россияне используют управляемые бомбы, которые можно выпускать с большего расстояния, чтобы вражеские самолеты не долетали до наших противовоздушных постов. Следует говорить об увеличении интенсивности авиации на южном направлении, а в районе Бахмута она есть волнами. Когда есть погода, то авиация противника отрабатывает, нет погоды – авиация не работает.

Технологические решения для нужд обороны Украины

А дальше поговорим о технологических решениях, потому что Украина должна стать быстро развивающимся государством и активно использовать технологии для улучшения подходов к ведению боевых действий. Более месяца назад в Украине было объявлено о создании кластера по развитию оборонных технологий BRAVE1. Эту платформу основали Минцифры, Минобороны, Генштаб, СНБО, Министерство стратегических отраслей промышленности и Министерство экономики с целью создать драйвер для развития технологических решений, продвигаемых сейчас частными и государственными компаниями.



Наталья Кушнерская, руководитель defense tech кластера BRAVE1, рассказала, что задача и цель платформы - помогать украинским технологиям, которые могут быть применены для нужд обороны, развиваться, масштабироваться и приближать Украину к победе. Почти за полтора месяца после запуска проекта зарегистрировались более 250 разработчиков на платформе BRAVE1, из них более 100 уже прошли военную экспертизу и более 50 направлены в Минобороны. Около 70 разработчиков имеют статус BRAVE1, то есть получили среднюю или высокую оценку по результатам военной экспертизы Генштаба. Те разработки, которые получают высокую оценку, идут сразу на рассмотрение в Минобороны. А разработки со средней оценкой получают обратную связь от военной экспертизы с объяснением, что нужно сделать разработчикам, чтобы получить высокую оценку.



Руководитель defense tech кластера BRAVE1 отметила, что в последние год-полтора все увидели важность дронов, но сейчас велика потребность и в роботизированных системах связи, разминирования, ситуационной осведомленности, обработки базы данных и других систем. Есть интересные решения, которые можно использовать для наших военных.



Наталья Кушнерская сказала, что сейчас запущена грантовая программа BRAVE1. Если разработка после прохождения военной экспертизы получила среднюю или высокую оценку, она имеет право податься на грант. Далее происходит дополнительная экспертиза – целесообразности финансирования. По результатам этих двух оценок такие проекты выносятся на выдачу грантов, которые доступны на $25 000 и $5000. Также большая заинтересованность международных партнеров и инвесторов в отношении оригинальных решений в Украине. Сейчас прорабатываются определенные пути взаимодействия с международными инвесторами, чтобы гарантировать вопросы безопасности как для украинских разработчиков, так и для инвесторов, и чтобы как можно быстрее и больше денег привлекать в Украину.