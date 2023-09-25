Итоги International Sustainability Forum 2023: правительству предложат стратегию развития Украины на ближайшие 20 лет

Форум, целью которого является консолидация экспертов, бизнеса и власти Украины и ЕС для восстановления и развития экономики на принципах устойчивости, собрал более 700 участников – ведущих экспертов устойчивого развития, представителей исполнительной и законодательной власти Украины, бизнес-сектора Украины и ЕС, общественных организаций и ассоциаций, программ ООН, а также дипломатов и журналистов.

Еспресо стал информационным партнером мероприятия.

В течение двух дней International Sustainability Forum 2023 спикеры и участники обсуждали такие темы, как "Финансирование зеленого восстановления Украины" "Переход к зеленой экономике", "Финансирование восстановления агробизнеса в Украине", "Зеленое и устойчивое восстановление городов в Украине" и т.д.

Результатом совместной работы стало формирование фундаментальных принципов "Зеленой стратегии Украины" на следующие 20 лет - это стратегия развития страны, в основе которой положены принципы постоянства с учетом требований европейской и евроатлантической интеграции, международного партнерства, а также нынешних вызовов. Этот практический план действий, созданный на International Sustainability Forum 2023, будет представлен на рассмотрение правительства.

“Казалось бы, что во время войны, многочисленных кризисов и вызовов довольно скептически звучит устойчивое развитие общества. Однако ключевые принципы устойчивого развития должны быть заложены в каждое решение на всех уровнях политики государства, – рассказывает Алина Соколенко, Глава ASDE, международная эксперт по устойчивому финансированию и идеолог ISF2023. – Экологические, социальные и управленческие критерии – это язык инвестиций, который Украина должна учитывать в диалоге с западноевропейскими партнерами. Поэтому на Форуме мы задались целью разработать практический механизм, а впоследствии стратегию развития страны на принципах постоянства, с привлечением всех ключевых стейкхолдеров как внутри страны, так и снаружи”.

О вызовах и возможностях для зеленого обновления Украины

Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины, отметила необходимость изменений в социальной сфере: “Успешность государства на этом пути зависит от уменьшения количества льгот и социальных категорий. Поскольку социальная политика – это не о выплатах, это об обеспечении общества услугами, чего пока не хватает в Украине. Благодаря новым инструментам и механизмам министерство стремится развить рынок услуг для разных категорий потребителей, внедряя цифровизацию сервисов и развивая инклюзивность".

Александра Азархина, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, рассказала о перспективах и проектах восстановления Украины: “Министерство восстановления разработало план приоритизации восстановления инфраструктуры. Кроме того, важно найти инструменты, где украинское общество не просто потребитель восстановления, но и прямой соучастник, видя ценность развивать страну возможностей для будущих поколений. Устойчивое развитие является сложным, но важным вопросом для Украины, особенно когда страна должна закрывать неотложные базовые потребности общества во время войны”.

О финансировании зеленого восстановления Украины

Катерина Рожкова, первая заместитель Главы Национального банка Украины, отметила, что восстановление Украины уже сейчас должно происходить в соответствии с ESG-стандартами, ведь это значительно сэкономит ресурсы в будущем: “Финансовая политика должна постоянно обновляться в соответствии с национальными изменениями и международными вызовами. В то время как банковский сектор является посредником в распределении финансовых ресурсов, в утверждении бизнес-проектов обращается особое внимание на соблюдение нефинансовых стандартов. Мир готов предоставлять средства тем компаниям, которые ментально готовы соответствовать экологическим, социальным и управленческим принципам, что в свою очередь открывает много возможностей”.

Каролина Брайт, региональный советник IFC по ESG в Европе, Латинской Америке, Центральном и Ближнем Востоке и Пакистане, рассказала об особенностях внедрения ESG-принципов в деятельности IFC: “Поскольку эти стандарты являются критически важным элементом международной деятельности, банки и финансовые институты инвестируют только в ответственные компании. В конце концов, это необходимо для функционирования устойчивости международного бизнеса. Компании должны защищать окружающую среду и сотрудников, а государство должно защищать устойчивость бизнеса – это взаимосвязанная система”.

О партнерстве по реагированию на кризисы и программах устойчивого развития в Украине

Александр Ярема, государственный секретарь Кабинета Министров Украины, поделился мнением, что к эффективном диалогу должны быть открыты как частный бизнес, так и государство: “Во время полномасштабной войны взаимодействие между разными заинтересованными сторонами дало неожиданно быстрые результаты, однако важно развивать и поддерживать существующий уровень сотрудничества. Необходимо, чтобы на каждом этапе было плодотворное партнерство, а граждане были вовлечены в кооперацию. В силу различных инициатив важно формировать новую культуру взаимодействия и восстанавливать страну по принципу "лучше, чем было".

Алексей Соболев, заместитель министра экономики Украины, отметил: “Министерство экономики разрабатывает план по зеленому переходу Украины, но этот план невозможно реализовать без консолидации усилий с общественным сектором и бизнесом. Соблюдение принципов устойчивого развития будет способствовать более быстрым темпам восстановления украинской экономики в послевоенный период”.

Яна Конек, исполнительный директор Ассоциации экспертов по устойчивому развитию, отметила, что устойчивое развитие – это баланс между экономическим развитием, общественным сектором и экологическими показателями. "Благодаря налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между бизнесом, обществом и государственной властью мы можем внедрять правильные решения для эффективного восстановления и модернизации страны", - добавила эксперт.

21 сентября International Sustainability Forum 2023 в Гааге открыл Александр Карасевич, Посол Украины в Королевстве Нидерланды. Второй день был посвящен обсуждению тем влияния глобальной зеленой повестки дня и Плана восстановления Украины, восстановления городов в Украине в соответствии с принципами круговой экономики, справедливой энергетической трансформации, влияния войны на аграрный сектор Украины и финансирования возобновления агробизнеса в Украине.

О влиянии глобальной повестки дня на План зеленого восстановления Украины

Димитри Гвиндадзе, руководитель отдела климатической стратегии и регионального развития, ЕБРР, отметил, что восстановление Украины является одним из основных приоритетов Европейского банка реконструкции и развития как крупнейшего инвестора в страну: "ЕБРР в Украине занимается содействием торговле, энергетической и продовольственной безопасности, развитием инфраструктуры , обеспечением ликвидности муниципалитетов, поддержкой бизнеса и частного сектора, содействием реформированию государства. Зеленый переход важно осуществить на всех уровнях от производства до налогообложения.

Ашот Абраамян, председатель правления Банка Львов, поделился мнением, что бизнес и частный сектор играет огромную роль на пути присоединения Украины к ЕС: “Не только громады должны нести изменения в стране, но и предприятия должны быть ведущими участниками восстановления Украины. Применение ЕSG принципов и новейших технологий значительно повлияет на экономический рост государства. Важно также понимать, что восстановление Украины нужно не после окончания войны, этот процесс нужно активно осуществлять уже сейчас”.

О зеленом и устойчивом восстановлении городов в Украине

Эмиль де Севрен Жаке, глава Нидерландско-украинской торговой палаты, подтвердил, что в Украине малый и средний бизнес формируют основу экономики. Их эффективная деятельность будет прямо влиять на восстановление государства. В то же время важно найти баланс между финансовой добродетелью и стимулированием инвестиций в устойчивое развитие, а также усилить сотрудничество между европейским и украинским бизнесом. Нужно обеспечить доступ Украины к капиталу, это вызов, но инвестирование в украинскую экономику будет иметь долгосрочные результаты и поможет построить устойчивое и успешное будущее.

О финансировании возобновления агробизнеса в Украине

Брем Рейнен, руководитель отдела продовольствия, сельского хозяйства и водных ресурсов, Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки в FMO – Голландский банк развития, сообщил, что с начала войны значительно уменьшились потоки частных инвестиций в сельское хозяйство Украины, в связи с с усилением рисков. Изменить ситуацию помогут внедрение инноваций во всех процессах производства и предоставление государственных гарантий иностранным инвесторам.

Организатор форума – ASDE, независимая общественная организация, созданная в апреле 2020 года с целью формирования культуры устойчивости в обществе через адвокацию, обучение, международное сотрудничество и качественное взаимодействие бизнеса и государственного сектора. Сайт ассоциации: https://asde.com.ua/