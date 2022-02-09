"Итог - непризнание Абхазии и Южной Осетии": Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания в среду, 9 февраля, заявил, что четырежды тайно встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Лондоне
Об этом сообщает Грузия Online.
"Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. Впервые рассказываю об этом. Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию, - это результат моих поездок в Лондон", - сказал Саакашвили.
В то же время издание передает, что в одном из недавних интервью Лукашенко заявил, что не исключает возможности признания независимости Абхазии и Южной Осетии. И, по его словам, он сделает это тогда, когда скажет об этом президент РФ Владимир Путин.
Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года Россия вторглась на территорию Грузии. В результате вооруженных действий Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. Российско-грузинский вооруженный конфликт продолжается по сей день.
- Напомним, 1 октября 2021 года премьер Грузии заявил, что Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
- Прокуратура Грузии отказалась признавать Саакашвили пострадавшим.
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