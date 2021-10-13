Итальянца не приняли в двух больницах Черновицкой области: он скончался по дороге в третью

Об этом Укринформу рассказал директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи Владимир Еленев.

"Сегодня утром машина скорой помощи выехала в Сторожинец на вызов к 72-летнегому итальянцу. У него было осложнение хронического заболевания. В Сторожинецкой районной больнице отказались принять больного. Медики объяснили, что у них нет свободных мест в реанимации для пациентов без COVID-19" - сказал Еленев.

По его словам, после этого "скорая" уехала в Черновицкую областную клиническую больницу, там также места в реанимации отсутствовали.

"Далее наши медики направились в больницу скорой медицинской помощи в Черновцах. По дороге туда пациент умер", - добавил директор.