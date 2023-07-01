Об этом сообщает издание Kyodo News со ссылкой на посольство Польши в Японии и базирующуюся в Токио компанию, которая занимается аукционной продажей произведений искусства.

Издание отмечает, что неизвестно как картина "Мадонна с младенцем" итальянского художника эпохи барокко Алессандро Турчи оказалась во владении ее бывшего японского владельца, в конце мая она была передана польскому посольству в Токио бесплатно для Польши.

По словам посольства, это первый случай, когда произведение искусства, вывезенное из Польши во время нацистской оккупации, было найдено на Дальнем Востоке.

По данным Министерства культуры и национального наследия Польши, картина считалась исчезнувшей с 1990-х годов после того, как была выставлена на аукцион в Нью-Йорке.

Токийский аукцион Mainichi Auction Inc. сообщил, что получил запрос от бывшего владельца картины о продаже ее на аукционе осенью 2021 года и разместил ее фотографию на своем сайте, оценив произведение искусства примерно в 3 миллиона иен (21 000 долларов США).

Польское министерство связалось с компанией накануне аукциона, запланированного на конец января 2022 года.

Польские власти сначала заявили, что некоторые детали картины не совпадают с теми, что изображены на старой фотографии похищенного произведения искусства, сделанной, как считают в компании, в 1939 или 1940 году.

Однако позже польская команда экспертов посетила Японию, чтобы подтвердить, что картина аутентична и что она была разграблена во время нацистской оккупации. Ультрафиолетовое сканирование показало, что часть оригинала была окрашена.

"Польские граждане, наиболее ценящие "Мадонну с младенцем", снова стали ее владельцами, - сказал Йошиаки Онояма, представитель аукциона Mainichi Auction, который вел переговоры с бывшим японским владельцем по возвращению картины.

"У нас не было никаких финансовых стимулов, но я считаю, что мы проделали свою работу", - добавил он.