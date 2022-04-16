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"Итальянский триколор вернулся в Киев": в столице снова открылось посольство Италии
В Киев вернулся посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо
Об этом сообщает МИД Италии.
"Итальянский триколор вернулся в Киев, где посол Дзадзо и его команда снова открыли посольство Италии", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве добавили, что Италия поддерживает украинские институты и подтверждает обязательства помогать гражданам Италии, способствовать диалогу и поддерживать решения о мире и прекращении военных действий.
- Напомним, из Львова в Киев вернулось посольство Франции.
- Также возвращается в Киев посольство Молдовы, возобновившее свою работу с 15 апреля.
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