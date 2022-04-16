"Итальянский триколор вернулся в Киев": в столице снова открылось посольство Италии

Об этом сообщает МИД Италии.



"Итальянский триколор вернулся в Киев, где посол Дзадзо и его команда снова открыли посольство Италии", - говорится в сообщении.

Напомним, из Львова в Киев вернулось посольство Франции.

Также возвращается в Киев посольство Молдовы, возобновившее свою работу с 15 апреля.

Кроме того, в ведомстве добавили, что Италия поддерживает украинские институты и подтверждает обязательства помогать гражданам Италии, способствовать диалогу и поддерживать решения о мире и прекращении военных действий.