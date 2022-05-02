Итальянский тренер "Шахтера" сделал эмоциональное заявление о своем будущем в клубе

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

После заключительного матча благотворительного турне "Шахтера" против хорватского "Хайдука" (3:3) итальянец сказал, что, вероятно, последний раз руководил украинским клубом в должности главного тренера.

"Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, возможно, это был мой последний день как тренера "Шахтера". Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба. Если чемпионат будет, то я хотел бы остаться здесь, а если произойдет наоборот чемпионата не будет, так я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше", - объяснил Де Дзерби.

Он добавил, что скоро должен окончательно определиться со своим будущим, поскольку в Европе летом стартует новый клубный сезон.

"Пока есть одна большая проблема – это время. Потому что чемпионаты сейчас заканчиваются и вскоре начинается новый сезон. Самое время – это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться", - сказал Де Дзерби, который возглавил "Шахтер" летом 2021 года.

После начала полномасштабной российской агрессии иностранные футболисты и тренеры получили разрешение разорвать контракты с украинскими клубами.

24 апреля Роберто де Дзерби заявил, что согласен целый год тренировать "Шахтер" бесплатно.

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