Итальянский топ-клуб отказывается ехать в Москву на матч со "Спартаком"

Об этом сообщает Corriere dello Sport .



В пятом туре группового этапа Лиги Европы "Наполи" сыграет против российского "Спартака" в Москве. Руководство итальянского топ-клуба не хочет отправляться в Россию на этот матч и предлагает перенести его в другое место.



По информации источника, основная причина – ситуация с коронавирусом в России, в частности в Москве. В Италии за 26 октября не обнаружено смертельных исходов из-за коронавируса, тогда как в России умерли 1 123 - второй показатель в мире.



Боссы "Наполи" пока официально не обращались в УЕФА с просьбой перенести этот матч в другое место. Однако руководство уже рассматривает такую возможность.



Матч должен пройти 24 ноября.

20 октября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы английский "Лестер" победил московский "Спартак" .

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