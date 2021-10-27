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Итальянский топ-клуб отказывается ехать в Москву на матч со "Спартаком"

27 октября, 2021 среда
17:48
Спорт "Наполи"

Итальянский "Наполи" не хочет ехать в Москву на матч Лиги Европы против "Спартака"

Об этом сообщает Corriere dello Sport .

В пятом туре группового этапа Лиги Европы "Наполи" сыграет против российского "Спартака" в Москве. Руководство итальянского топ-клуба не хочет отправляться в Россию на этот матч и предлагает перенести его в другое место.

По информации источника, основная причина – ситуация с коронавирусом в России, в частности в Москве. В Италии за 26 октября не обнаружено смертельных исходов из-за коронавируса, тогда как в России умерли 1 123 - второй показатель в мире.

Боссы "Наполи" пока официально не обращались в УЕФА с просьбой перенести этот матч в другое место. Однако руководство уже рассматривает такую возможность.

Матч должен пройти 24 ноября.

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