Итальянский топ-клуб отказался от Яремчука ради узбекского футболиста

Об этом сообщил в Twitter авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.



По информации источника, итальянские "Дженоа" и "Рома" уже согласовали все детали трансфера и вскоре объявят о переходе официально. Стороны договорились, что следующий сезон Эльдор Шомуродов проведет в "Роме" на правах аренды, однако с обязательным выкупом.



Уже следующим летом римляне обязаны заплатить за узбекского форварда 17,5 млн евро + 2,5 млн бонусом. "Дженоа" также получит 10% при будущей продаже 26-летнего нападающего.



В летнее межсезонье "Рома" приоритетно стремилась усилить позицию центрального нападающего. Среди кандидатов был и украинец Роман Яремчук, однако бельгийский "Гент" хотел получить за форварда больше, чем "Дженоа" за Шомуродова.