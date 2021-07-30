Итальянский топ-клуб отказался от Яремчука ради узбекского футболиста
Итальянская "Рома" договорилась о трансфере узбекского форварда Эльдора Шомуродова
Об этом сообщил в Twitter авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, итальянские "Дженоа" и "Рома" уже согласовали все детали трансфера и вскоре объявят о переходе официально. Стороны договорились, что следующий сезон Эльдор Шомуродов проведет в "Роме" на правах аренды, однако с обязательным выкупом.
Уже следующим летом римляне обязаны заплатить за узбекского форварда 17,5 млн евро + 2,5 млн бонусом. "Дженоа" также получит 10% при будущей продаже 26-летнего нападающего.
В летнее межсезонье "Рома" приоритетно стремилась усилить позицию центрального нападающего. Среди кандидатов был и украинец Роман Яремчук, однако бельгийский "Гент" хотел получить за форварда больше, чем "Дженоа" за Шомуродова.
- 23 июня бельгийский "Гент" отверг предложение "Милана" об аренде Яремчука.
- 7 июля нападающий сборной Украины Роман Яремчук может перейти из "Гента" в "Вест Хэма".
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